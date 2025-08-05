Россия запросила помощь у Эфиопии

Россия захотела взять в аренду самолеты у Ethiopian Airlines — эфиопской государственной авиакомпании. Об этом сообщает Сh-aviation со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации Эфиопии (ECAA).

По данным издания, 29 июля в столице Эфиопии Аддис-Абеба состоялась встреча российской делегации во главе с торговым представителем страны Ярославом Тарасюком и генерального директора ECAA Йоханнеса Аберы. Там участники обсудили «расширенное двустороннее сотрудничество» в области авиации.

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Среди тем, которые затронули на встрече, был так называемый «мокрый лизинг» — в этом случае владелец самолетов передает их арендатору вместе с экипажем, а также обеспечивает обслуживание и страхование воздушных судов.

В случае заключения соглашения с Эфиопией Россия сможет эксплуатировать большее число самолетов, произведенных в западных странах, в том числе более новые модели Boeing или Airbus, отмечает Сh-aviation. Взамен российская делегация предложила Эфиопии поставлять навигационное оборудование и участвовать в строительстве и расширении объектов техобслуживания и ремонта (ТОиР) самолетов в стране.

«Как известно, в Эфиопии есть аккредитованный Boeing центр ТОиР, и если Россия заинтересована в присоединении к нему, такая возможность будет предоставлена», — говорится в сообщении ЕСАА.

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Кроме того, Тарасюк попросил представителей Эфиопии помочь России с переизбранием в совет Международной организации гражданской авиации (ICAO). Абера, в свою очередь, заявил, что Эфиопия готова рассмотреть сотрудничество с Россией в авиаотрасли после дополнительных консультаций.

Сh-aviation отмечает, что сейчас Россия не может напрямую покупать новые западные самолеты и запчасти к ним из-за санкций. При этом сделка с Эфиопией, вероятно, привлечет внимание Евросоюза и США и может поставить под угрозу доступ Ethiopian Airlines к западному воздушному пространству.

Кроме того, в июне генеральный директор Ethiopian Airlines Месфин Тасев рассказал, что авиакомпания сама сталкивается с нехваткой самолетов и задержками поставок.