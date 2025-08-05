Заработок мастеров маникюра в России сильно вырос

Средняя предлагаемая зарплата мастеров ногтевого сервиса в России за первые шесть месяцев этого года составила 130 тысяч рублей в месяц. Это на 50% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа», которое публикует РИА «Новости».

По информации агентства, в целом по индустрии красоты средние зарплатные предложения выросли на 15% и достигли 72,4 тысячи рублей в месяц.

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По темпам роста оплаты труда лидируют мастера маникюра и педикюра. Второе место занимают барберы — их средняя предлагаемая зарплата выросла более чем на четверть за шесть месяцев и составила 133,3 тысячи рублей. Далее идут косметологи-эстетисты (рост на 22%, до 84,7 тысяч рублей), визажисты (рост на 21%, до 81,9 тысяч) и массажисты (рост на 19%, до 70,4 тысяч рублей).

Кроме роста зарплат, в исследовании зафиксировано увеличение спроса на отдельных специалистов. Так, спрос на фитнес-тренеров по итогам полугодия вырос более чем в два раза, при средней зарплате 65,2 тысячи рублей. Также вырос интерес работодателей к визажистам (+17%) и барберам (+5%).

По словам представителей «Авито Работы», тенденция к росту зарплат в сфере услуг объясняется сразу несколькими факторами. В их числе увеличение расходов потребителей на уходовые процедуры, дефицит квалифицированных кадров и расширение сети салонов красоты.

«Индустрия красоты демонстрирует устойчивый рост зарплат, что свидетельствует о глубоких структурных изменениях на рынке», — отметил директор по развитию сервиса Роман Губанов.

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В конце июля рекрутинговое агентство HH рассказало о зарплатных ожиданиях россиян в разных регионах России, а также о том, какую зарплату готовы предложить работодатели. В список городов-миллионников с наибольшими предлагаемыми зарплатами вошли Москва, Санкт-Петербург и Уфа. Из трех этих городов только у жителей Петербурга ожидания незначительно превышают возможности работодателей.