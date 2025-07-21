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Общество

Опубликованы зарплатные ожидания россиян

2 минуты чтения 17:07

Рекрутинговое агентство HH опубликовало данные по зарплатным ожиданиям россиян, а также информацию о том, какую зарплату готовы платить работодатели в различных регионах России. Об этом пишет РБК.

Журналисты сравнили, насколько ожидания россиян совпадают с настроем работодателей, а также составили список городов-миллионников России с наибольшими предлагаемыми зарплатами. В тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Уфа.

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В Москве ожидания соискателей совпадают с мыслями работодателей — показатель средней зарплаты составил 100 тысяч рублей. Работодатель в Петербурге готов предложить 84,6 тысячи рублей, а работники хотят иметь зарплату на две тысячи рублей больше.

В Уфе работодатели готовы платить больше, чем ожидают сотрудники. Предлагаемая зарплата составляет 75,2 тысячи рублей, а ожидаемая отстает от этой суммы на две тысячи рублей. При этом по показателю ожидаемой зарплаты Уфа не входит в топ-3 городов России, уступая Екатеринбургу (четвертое место по предлагаемой зарплате) и Казани (седьмое место).

Ранее СМИ сообщали, что ожидания соискателей в России значительно расходятся с реальностью рынка труда. По данным Финансового университета при правительстве России, ищущий работу человек ожидает заработную плату, почти в полтора раза превышающую средние доходы населения.

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Средний желаемый уровень зарплаты на рынке составляет 146 тысяч рублей, а средняя начисленная зарплата в России — 97 375 рублей. При этом зарплатные ожидания москвичей и петербуржцев, по данным этого исследования, оказались не самыми высокими в России.

Так, жители Махачкалы хотят получать 213 тысяч рублей в месяц, в Хабаровске средняя желаемая зарплата составила 188 тысяч, в Иркутске — 175 тысяч. Москвичи назвали сумму в 185 тысяч рублей, петербуржцы — 166 тысяч.

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