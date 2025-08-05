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Политика

СМИ: Путин предпочел войну отношениям с США

2 минуты чтения 16:30

Владимир Путин вряд ли выполнит условия ультиматума, поставленного ему президентом США Дональдом Трампом, и продолжит усилия по полному захвату территорий четырех аннексированных ранее украинских регионов — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю.

По их словам, целеустремленность Путина обусловлена его верой в победу России и сомнениями в том, что новые санкции США будут иметь значительный эффект после всех уже введенных в отношении российской экономики ограничений.

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Несмотря на то, что Путин не хочет злить Трампа и, вероятно, понимает, что упускает шанс наладить отношения с Западом и с США, в частности, военные цели остаются для него важнее, рассказали два собеседника издания.

«Если бы Путину удалось полностью оккупировать те четыре региона, которые он объявил территорией России, он мог бы заявить, что его война на Украине достигла своих целей», — заявил автор готовящейся к выходу книги «Возвращение России» Джеймс Роджерс.

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При этом, по словам источников агентства, текущие переговоры, в рамках которых российская делегация трижды встречалась с украинской, являются лишь попыткой Москвы убедить Трампа в том, что Путин не отвергает предложений о мире. При этом собеседники издания добавили, что переговоры не имеют реального содержания за исключением обсуждений гуманитарных обменов.

Срок ультиматума, поставленного Трампом Путину, истекает 8 августа. 29 июля глава Белого дома заявил, что будет ждать заключения перемирия в Украине еще 10 дней, а если оно не будет заключено, введет импортные пошлины для российской продукции. Кроме того, он грозил ввести дополнительные тарифы для товаров из стран, которые закупают российскую нефть и газ, в частности, для Китая, Индии и Бразилии.

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