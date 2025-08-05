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Общество

Найден способ снизить потребление алкоголя

2 минуты чтения 15:32

Группа исследователей из австралийских университетов разработала эффективный способ снижения потребления алкоголя. Метод основан на сочетании рекламы о вреде алкоголя для здоровья и самостоятельного отслеживания количества выпитых напитков. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Addictive Behaviors. Авторами работы выступили специалисты из Университета Нового Южного Уэльса, Университета Кёртина, Университета Мельбурна и ряда других учреждений.

Восемь тысяч участников исследования разделили на группы и демонстрировали им различные рекламные материалы и сообщения, касающиеся употребления алкоголя. Наиболее эффективным оказалось сочетание телевизионной рекламы, подчеркивающей связь между употреблением алкоголя и риском развития рака, с призывом вести учет выпитых напитков. Те участники, которые получили именно такое сообщение, значительно сократили потребление алкоголя в течение шести недель.

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Согласно данным исследования, другие подходы — например, установка ограничения на количество употребляемого алкоголя — также способствовали снижению его потребления, но они оказались менее эффективными.

По информации Всемирной организации здравоохранения, алкоголь может быть причиной до 7% случаев преждевременной смерти по всему миру. Повышение информированности о связанных с алкоголем рисках для здоровья там также рассматривают как один из ключевых способов борьбы с этой проблемой.

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В июле этого года российское Министерство здравоохранения сообщило о снижении числа впервые диагностированных случаев алкоголизма и алкогольного психоза. Так, в 2024 году диагноз «алкоголизм» был впервые поставлен 63 459 гражданам, а в 2023 году зарегистрировали 67 023 подобных случая.

Ранее издание «Коммерсантъ», ссылаясь на сведения Роспотребнадзора, отмечало, что случаи алкогольных отравлений в стране также стали происходить реже. За последние девять лет количество острых отравлений снизилось на 40%, а смертность от них — на 35%.

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