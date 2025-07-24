В России стали реже ставить диагноз «алкоголизм»

Министерство здравоохранения отчиталось о снижении числа впервые выявленных случаев алкоголизма и алкогольного психоза в России. Об этом сообщают РИА «Новости».

По информации агентства, в 2024 году диагноз «алкоголизм» поставили 63 459 людям. Для сравнения: в 2023 году таких случаев насчитывалось 67 023, а в 2022 — 67 725.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Роспотребнадзора писал о том, что россияне также стали реже травиться алкоголем. За последние девять лет количество острых отравлений, по информации газеты, снизилось на 40%, а смертей от этого стало меньше на 35%.

Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама Я напивалась до беспамятства и влипала в неприятные истории, хотя обещала себе, что со мной такого никогда не будет Общество 7 минут чтения

Тем не менее, в мае в том же Минздраве рассказе о том, что в целом пить россияне стали больше. В марте 2025 года потребление алкоголя на душу населения в России составило 8,41 литра, что на 2,4% превышает показатель за аналогичный период прошлого года (8,21 литра), сообщается в пресс-релизе Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава (ЦНИИОиЗ). По сравнению с февралем 2025 года потребление незначительно, но тоже выросло — на 0,2% (с 8,39 литра).

Ранее годовые данные демонстрировали тенденцию к снижению, отметили тогда в ЦНИИОиЗ. Так, в 2024 году показатель составил 8,38 литра чистого этанола на душу населения, в 2023-м — 8,49 литра, в 2022-м — 8,62 литра, в 2021-м — 8,82 литра, а в 2019 и 2020 годах — 9,06 литра.

Как выяснилось, наибольшее потребление алкоголя наблюдается среди жителей Ненецкого автономного округа, Еврейской автономной области, Кировской области, Карелии и Пензенской области. Самый низкий уровень потребления зафиксирован в республиках Северного Кавказа.