СМИ: российские военные отказываются выполнять самоубийственные приказы

Российские военные на фронте в Украине пытаются уклоняться от выполнения приказов командования, которые они считают «самобийственными». Об этом, как пишет журнал The Economist, говорят перехваты разговоров военнослужащих армии России.

Так, по данным издания, получив приказ, при выполнении которого, по их мнению, крайне мало шансов остаться в живых, российские военные тянут время и придумывают различные предлоги, чтобы не следовать указаниям командиров. В то же время российские военнослужащие избегают демонстрации открытого неподчинения руководству.

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По словам украинских военных, на самоубийственные штурмы российское командование как правило отправляет плохо обученных и плохо экипированных солдат, тогда как более боеспособные подразделения идут второй волной и только в случае успеха первой.

Падение морального духа и растущее нежелание выполнять самоубийственные приказы командования среди россиян заметили и украинские солдаты. «У них здесь [в Запорожской области] недостаточно людей, а у тех, что есть, нет мотивации», — отметил в разговоре с журналистами командир артиллерийского подразделения 241-й бригады ВСУ Владислав Пинчук.

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Как отмечает The Economist, главную опасность для военных вблизи линии фронта представляют беспилотники различных типов. Издание утверждает, что появление на открытой местности в пределах двух километров от линии соприкосновения «равносильно смертному приговору».

Ранее журнал писал о том, как расширение зоны поражения российских дронов заставляет украинских военных «уходить под землю».