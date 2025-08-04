Неровный загар стал трендом

Неровный загар с белыми следами от купальника стал бьюти-трендом сезона. В социальных сетях ежедневно появляется огромное количество видео о том, как добиться такого эффекта, сообщает Би-би-си.

Блогеры в TikTok и Instagram рассказывают, как имитировать четкие светлые полосы от купальника на фоне загорелой кожи. Эти видео собирают миллионы просмотров — хэштеги вроде #tanlines и #faketanning становятся вирусными. «Когда-то загар с линиями считался несовершенством, а теперь — это символ лета и активного образа жизни», — говорит одна из популярных блогерок Джемма Вайолет. По ее словам, главное — добиться нужного эффекта безопасно. Чаще всего такой «безопасный» метод предполагает использование автозагара и скотча.

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Однако часть пользователей не готовы имитировать полоски от бикини и маек и добиваются такого эффекта, загорая под открытым солнцем. В результате появляются десятки видео с хэштегами #sunburntanlines, #sunpoisoning и #sunstroke, где молодые люди демонстрируют красную, обожженную кожу и просят совета по восстановлению. Некоторые, несмотря на видимый вред, гордятся результатом.

Медики предупреждают о рисках, которые несет этот бьюти-тренд. Так, частота заболеваний одной из самых опасных форм рака кожи — меланомой — за последнее десятилетие в Великобритании выросла почти на треть. Исследование показывают, что даже один солнечный ожог раз в два года может втрое повысить риск заболевания.

Врач Кейт МакКанн в беседе с Би-би-си объясняет растущую популярность загара стремительным распространением дезинформации по теме в сети. «Сегодня в интернете можно встретить множество ложных утверждений — от заявлений, что солнце полезно, до мифов о вреде солнцезащитного крема», — говорит специалист. По ее словам, отказ от защиты кожи под влиянием таких идей может обернуться тяжелыми последствиями в будущем.

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Один из героев материала, 26-летний Жак Хауэллс из Уэльса, перенес рак кожи после многолетнего увлечения солярием. Он рассказал журналистам, что начал загорать в 15 лет и вскоре стал зависим от походов в солярий. Эту зависимость, в частности, подпитывали регулярные комплименты друзей и незнакомых людей его загорелой коже. В 2021 году Хауэллсу диагностировали меланому. Он прошел через несколько операций и курс иммунотерапии, а сейчас находится в ремиссии и делится своим опытом, чтобы предупредить других.

Ранее СМИ писали также о модных среди молодых людей «солнечных татуировках». Их получают, нанося на кожу узоры с помощью солнцезащитного крема или закрывая отдельные участки наклейками. После пребывания на солнце на коже остаются контрастные рисунки или даже ожоги по заданной форме — они похожи на татуировки. Во Франции явление стало настолько популярным, что министр здравоохранения даже записал видеообращение к молодежи с призывом так не делать.