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Криминал

СМИ рассказали о международной сети живодеров

2 минуты чтения 13:58

Журналисты Би-би-си выпустили материал о международной сети живодеров, занимающихся избиением, пытками и убийством кошек на камеру. Новое видео внутри нее загружалось каждые 14 часов.

Всего в этой сети, по данным журналистов, состоят тысячи людей по всему миру. Они обмениваются фото и видео, а также продают их. Некоторые из участников предлагали друг другу брать кошек из британского Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, чтобы потом расчленить их.

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Би-би-си отмечает, что расследование началось после того, как журналисты узнали о деле двух подростков, которых обвиняют в пытках и убийстве котят, совершенных в Лондоне. Они признались в жестоком обращении с животными, на месте преступления были также обнаружены ножи, ножницы и паяльные лампы.

В сентябре 2023 года в рамках сети проводился «конкурс» — во время него участники проверяли, как быстро группа сможет замучить и убить 100 кошек. BBC утверждает, что в сеть принимали и детей. «Мне 10 лет, и я люблю мучить кошек», — цитируют журналисты сообщение одного из участников.

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На кадрах, изученных при подготовке материала, видно тонущих кошек, которых бьют током, отмечает Би-би-си. «Живодеры объясняют, как они используют электрический ток для реанимации кошки, чтобы продлить её страдания», — отмечается в материале. В одном из загруженных видео содержатся размышления о том, как долго проживет котенок в клетке, если его перестать кормить.

Пользователи могли получить доступ к чатам сети только после того, как сами предоставляли доказательство того, что самостоятельно пытали кошек, отмечают журналисты. Всего в рамках сети работали 24 группы, в самой крупной из них состояло около 1000 человек. Самый активный из них снял на видео пытки и убийства более 200 животных.

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