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Общество

Зумеры полюбили «фальшивые свадьбы»

2 минуты чтения 11:43 | Обновлено: 11:44

В Индии набирает популярность новый формат вечеринок — так называемые «фальшивые свадьбы». На мероприятиях воссоздается атмосфера традиционного индийского торжества: пышный декор, этнические наряды, музыка, танцы и угощения. Но при этом нет ни жениха, ни невесты. О новом увлечении индийских зумеров пишет Би-би-си.

Такие вечеринки интересуют прежде всего молодых людей, которые хотят повеселиться с друзьями в свадебной атмосфере, но без ритуалов, обязанностей и семейных ожиданий. Откликнувшись на запрос молодежи, «фальшивые свадьбы» начали проводить отели, клубы и частные компании. Стоимость билетов варьируется от 17 до 180 долларов, уточняет издание.

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По словам основателя агентства 8Club Каушала Чанани, источником вдохновения для «фейковых» свадеб стали вечеринки, которые устраивали индийцы за рубежом — с танцами под хиты Болливуда и традиционными нарядами. Его агентство уже провело подобные вечеринки на несколько тысяч участников в Бангалоре и Дели, а сейчас получает запросы из Джайпура, Калькутты и Лакхнау. Чанани отмечает, что его компания даже разработала стандартный сценарий таких мероприятий, в котором четко прописано, как их проводить, продвигать и зарабатывать на них. 

Опрошенные Би-би-си эксперты считают, что рост интереса к таким событиям отражает стремление молодежи к поиску новых поводов для праздника, а свадьбу они называют «идеальным форматом» для вечеринки, особенно когда «нет никакого стресса». По словам собеседницы издания, на таких «фальшивых свадьбах» она чувствует себя гораздо свободнее, чем на реальных семейных торжествах, потому что «нет давления и нет родственников, оценивающих, как ты выглядишь». 

Организаторы пока называют тренд временным, но признают его потенциал. В межсезонье, когда настоящих свадеб в Индии почти не проводят, «фальшивые» могут заполнить паузу и дать индустрии новые возможности, говорится в публикации.

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В отличие от индийских зумеров, американская молодежь все чаще отказывается от шумных вечеринок в пользу осознанного отдыха в монастырях, где практикуется обет молчания. В этом году спрос на такой формат вырос настолько, что свободных мест в монастырях почти не осталось — кельи приходится бронировать заранее.

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