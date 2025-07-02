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Новости

Зумеры полюбили отдыхать в монастырях с обетом молчания

2 минуты чтения 12:07

Представительницы поколения Z все чаще отказываются от пляжного отдыха и шумных вечеринок в барах в пользу отпуска в монастырях с обетом молчания. На новый тренд обращает внимание VICE.

Как пишет издание, в соцсетях стали появляться видео, в которых девушки делятся своим решением провести лето в католическом монастыре, чтобы «перезагрузиться», помолчать и побыть наедине с собой. В этом году из-за высокого спроса на такой вид досуга некоторым пришлось бронировать места в монастырях заранее. 

Так, одна из пользовательниц соцсети TikTok рассказала, что впервые посетила монастырь в конце прошлого года, а этим летом повторить опыт не удалось — «все было занято на три месяца вперед». По ее словам, забронировать пребывание несложно — достаточно написать электронное письмо монахиням. Ролик девушки набрал сотни тысяч просмотров. В комментариях к нему пользователи выражают желание тоже попробовать новый формат отдыха и шутят, что из-за внезапной популярности монастырей пришло время создать специальное приложение «для брони обетов молчания».

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Те, кто уже успел получить такой опыт, говорят о преимуществах полного отключения от внешнего мира, когда нет «никаких звонков, уведомлений и пустой болтовни», но есть возможность «поработать в саду в тишине и поучаствовать в богослужениях». 

«Я жила с монахинями прошлым летом. Если честно, это были лучшие три месяца в моей жизни. Монахини такие классные и веселые. Я работала в их саду и жила бесплатно в домике», — поделилась в комментариях к ролику одна из девушек.

Стремление представительниц поколения Z к уединению неудивительно, пишет VICE. Согласно последним исследованиям, 25% взрослых американцев ощущают эмоциональное выгорание, не достигнув 30 лет. У поколения Z и миллениалов выгорание наступает в среднем в 25 лет. Главными причинами респонденты называют финансовую нестабильность (30%), политическую обстановку (26%), работу (25%) и ухудшение здоровья (23%).

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В России зумеры предпочитают бороться с выгоранием с помощью избинга. Новый туристический тренд начал набирать популярность в прошлом году. Это аналог глэмпинга, адаптированный под старинный уклад жизни, когда отдыхающим предлагается жить и избе, доить коров, топить печь и ходить за водой с коромыслом.

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