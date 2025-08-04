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Общество

СМИ: предполагаемая дочь Путина раскритиковала его в соцсетях

2 минуты чтения 18:14 | Обновлено: 19:00

Издание Bild обратило внимание, что предполагаемая внебрачная дочь Владимира Путина Луиза Розова выложила в инстаграме свои фотографии и косвенно раскритиковала своего вероятного отца. При этом журналист Андрей Захаров усомнился в подлинности цитат Розовой, которые приводит издание.

«Так прекрасно снова показать миру свое лицо. Это каждый день напоминает мне, кем я родилась и кто разрушил мою жизнь. Человек, который забрал миллионы жизней и разрушил мою», — цитирует Bild один из постов из аккаунта Розовой.

При этом издание отмечает, что девушка не назвала Путина по имени. По его данным, Розова, известная также как Елизавета Кривоногих и Елизавета Руднова, впервые рассказала о своей семье и жизни за пределами России. Кроме того, ранее она не показывала полностью свое лицо в соцсетях.

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Как пишет Bild, о Розовой известно, что она родилась в Петербурге в 2003 году. В ее свидетельстве о рождении, как утверждается, в графе «отец» стоит прочерк, но в графе «отчество» указано «Владимировна». Девушка закончила художественную академию в Париже (ICART) и занималась организацией выставок — в июне об этом рассказала художница Настя Родионова.

Bild отмечает, что Розова впервые отреагировала на ее пост. «Я действительно виновата в действиях своей семьи, которая даже не слышит меня?» — цитирует ее издание. Студенты ICART в разговоре с Bild охарактеризовали Розову как «милую девушку» и тоже задались вопросом, должна ли она отвечать за действия своей семьи. 

Кроме того, издание пишет, что Розова, по ее словам, уехала из России в 2022 году и якобы не высказывалась о «страданиях украинских и российских семей» после начала полномасштабной войны. При этом журналистка телеканала «Дождь» Анна Монгайт опубликовала в своем телеграм-канале скриншоты поста Розовой от 9 марта 2022 года.

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«Искренне удивлена, что некоторые всерьез считают, что я причастна к событиям, происходящим в мире, и что я имею какую-то невероятную возможность все изменить. Давайте подумаем вместе и ответим для себя на такой вопрос: “Станет ли человек, настолько безумный, чтобы буквально объявить войну всему миру, отказываться от своих решений из-за каких-то родительских чувств?”» — говорится в посте.

Пост проиллюстрирован черным квадратом с подписью «No war». Розова в нем также пишет, что она «категорически отрицательно» относится к «любым видам насилия над беззащитными людьми».

В то же время журналист Андрей Захаров предположил в своем телеграм-канале, что при подготовке материала Bild опирался на видео Ростислава Мурзагулова, который, как пишет Захаров, «вроде» работает в команде Леонида Невзлина. В нем Мурзагулов рассказал, как вел переписку с открытым аккаунтом, предположительно принадлежащим Розовой. Захаров считает, что этот аккаунт может быть ненастоящим, поскольку он появился после выхода расследования про Светлану Кривоногих, мать Розовой, и саму девушку. Также, по словам Захарова, на этот аккаунт не подписан никто из друзей Розовой, тогда как в подписчиках другого, закрытого аккаунта, который может принадлежать Розовой, они есть.

UPD 19:00 по московскому времени: добавлен абзац с комментарием журналиста Андрея Захарова.

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