EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ связали предполагаемую дочь Путина и антивоенные выставки

2 минуты чтения 02:09

Предполагаемая дочь Владимира Путина Елизавета Кривоногих работает менеджером во французском художественном объединении с антивоенной позицией L Association, сообщила в фейсбуке художница Настя Родионова. На публикацию Родионовой обратило внимание «Агентство». После этого издание проанализировало фотографии с мероприятий одной из входящих в ассоциацию студий Espace Albatros в Париже и обнаружило на одном из снимков девушку, похожую на Кривоногих.

Родионова рассказала, что изначально «до нее дошел слух», что в Espace Albatros и L gallerie, входящих в L Association, «работает Лиза, которая является дочерью Светланы Александровны Кривоногих». «Проект» в 2020 году обнаружил, что Светлана Кривоногих получала дорогие подарки от друзей Путина, стала акционером банка «Россия», а ее дочь Елизавета «феноменально похожа» на Путина.

О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
И почему он им никогда не ответит
Политика7 минут чтения

По словам Родионовой, ее знакомая художница подтвердила, что менеджер по имени Лиза курировала несколько выставок в Espace Albatros. После этого Родионова встретилась с президентом L Association Дмитрием Долинским и спросила, работает ли у него Елизавета Кривоногих. Долинский ответил, что фамилия этой девушки Руднова, пишет Родионова.

Глава L Долинский одновременно возглавляет визовый сервис турфирмы Tsar Voyages, сказано на его странице в LinkedIn. Эта компания занимается организацией туров в Россию.

Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Я напивалась до беспамятства и влипала в неприятные истории, хотя обещала себе, что со мной такого никогда не будет
Общество7 минут чтения

Украинский телеканал ТСН ранее сообщал, что Елизавета Кривоногих начала использовать паспорт на фамилию Руднова. «Агентство» смогло подтвердить эту информацию с помощью утечек российских баз данных. Олег Руднов, умерший в 2015 году, владел недвижимостью, связанной с Путиным, и выполнял его «деликатные поручения», писал «Проект».

«Метла» отмечает, что L gallerie, например, проводила в прошлом году выставку украинской художницы Валентины Куцевич о ее жизни в качестве беженки в Париже, а Espace Albatros проводила фестиваль, посвященный творчеству российских и украинских антивоенных художников.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись
Общество
Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись
Все из-за редкого заболевания, которое почти не лечат в России. Но я продолжаю жить и не теряю надежду
00:01
Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Мир
Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Их отбирали у матерей-одиночек и издевались над ними в клиниках при католической церкви. Виновных не наказали до сих пор
00:01 5 июня
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Общество
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Я напивалась до беспамятства и влипала в неприятные истории, хотя обещала себе, что со мной такого никогда не будет
00:01 4 июня
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Общество
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Они убедили их, что я эскортница, а меня — что сама во всем виновата
00:01 3 июня
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Общество
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании
00:01 2 июня
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Криминал
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Оказалось, убийца был ближе, чем она думала
17:00 1 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования