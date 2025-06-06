СМИ связали предполагаемую дочь Путина и антивоенные выставки

Предполагаемая дочь Владимира Путина Елизавета Кривоногих работает менеджером во французском художественном объединении с антивоенной позицией L Association, сообщила в фейсбуке художница Настя Родионова. На публикацию Родионовой обратило внимание «Агентство». После этого издание проанализировало фотографии с мероприятий одной из входящих в ассоциацию студий Espace Albatros в Париже и обнаружило на одном из снимков девушку, похожую на Кривоногих.

Родионова рассказала, что изначально «до нее дошел слух», что в Espace Albatros и L gallerie, входящих в L Association, «работает Лиза, которая является дочерью Светланы Александровны Кривоногих». «Проект» в 2020 году обнаружил, что Светлана Кривоногих получала дорогие подарки от друзей Путина, стала акционером банка «Россия», а ее дочь Елизавета «феноменально похожа» на Путина.

О чем с Путиным говорят «патриоты»? И почему он им никогда не ответит Политика 7 минут чтения

По словам Родионовой, ее знакомая художница подтвердила, что менеджер по имени Лиза курировала несколько выставок в Espace Albatros. После этого Родионова встретилась с президентом L Association Дмитрием Долинским и спросила, работает ли у него Елизавета Кривоногих. Долинский ответил, что фамилия этой девушки Руднова, пишет Родионова.

Глава L Долинский одновременно возглавляет визовый сервис турфирмы Tsar Voyages, сказано на его странице в LinkedIn. Эта компания занимается организацией туров в Россию.

Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама Я напивалась до беспамятства и влипала в неприятные истории, хотя обещала себе, что со мной такого никогда не будет Общество 7 минут чтения

Украинский телеканал ТСН ранее сообщал, что Елизавета Кривоногих начала использовать паспорт на фамилию Руднова. «Агентство» смогло подтвердить эту информацию с помощью утечек российских баз данных. Олег Руднов, умерший в 2015 году, владел недвижимостью, связанной с Путиным, и выполнял его «деликатные поручения», писал «Проект».

«Метла» отмечает, что L gallerie, например, проводила в прошлом году выставку украинской художницы Валентины Куцевич о ее жизни в качестве беженки в Париже, а Espace Albatros проводила фестиваль, посвященный творчеству российских и украинских антивоенных художников.