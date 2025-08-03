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Общество

Вулкан на Камчатке проснулся спустя почти 600 лет

2 минуты чтения 08:45

На Камчатке началось первое за время наблюдений извержение вулкана Крашенинникова. По данным МЧС, взрывы выбрасывают пепел на высоту до шести километров — это более чем втрое превышает высоту самого вулкана. 

«Шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет», — сообщили в ведомстве.

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Вулкану был присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. Это означает, что извержение может представлять серьезную угрозу для авиаперелетов из-за выбросов пепла в атмосферу. МЧС призывает воздержаться от посещения района извержения и отказаться от восхождений.

Вулкан Крашенинникова расположен примерно в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского, в районе Кроноцкого залива. Поблизости находится одна из главных природных достопримечательностей региона — Долина гейзеров.

Руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Ольга Гирина сообщила РИА «Новости», что извержение вулкана Крашенинникова произошло впервые за почти 600 лет. По ее словам, на склоне сейчас наблюдается трещина и формируется лавовый купол, сопровождаемый мощной парогазовой активностью. Над северным кратером стоит плотная пепловая колонна, а шлейф пепла протягивается в восточном направлении, добавила Гирина.

Она подчеркнула, что извержение, возможно, связано с сильным землетрясением магнитудой 8,8, которое произошло в конце июля.

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В ночь на 30 июля у побережья Камчатского полуострова произошло сильнейшее за последние 70 лет землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки ощущались даже на Курильских островах и Сахалине. По данным губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, магнитуда составила 7,9.

Землетрясение вызвало цунами, а также серию афтершоков, которые, по прогнозам РАН, могут продолжаться в течение месяца. Практически сразу после сейсмического явления началось извержение вулкана Ключевская Сопка. На его западном склоне был зафиксирован сход раскаленной лавы, сильное свечение и взрывная активность.

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