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Общество

Очевидцы рассказали о сильнейшем за десятилетия землетрясении на Камчатке

2 минуты чтения 18:07

Жители Камчатки рассказали о том, как пережили сильнейшее за последние 70 лет землетрясение. В ночь на 30 июля у побережья полуострова произошли мощные подземные толчки магнитудой 8,8. Их ощутили даже на Курильских островах. С очевидцами беседовали журналисты Би-би-си.

Один из собеседников издания сообщил, что в момент землетрясения находился в ресторане на Мишенной сопке. Он вывел девушку из здания и пытался оттащить людей подальше от окон и стеклянных панелей. По его словам, «трубы и вышки качались, с сопки сыпались камни», но были люди, которые пытались снимать все это на камеру, игнорируя опасность.

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Школьница София рассказала Би-би-си, что в момент землетрясения находилась дома с семьей. Когда «начался хаос», они вместе с родителями и котами выбежали на улицу. Точно так же поступили все соседи, прихватив с собой домашних питомцев. Семья Софии, по ее словам, около часа пережидала землетрясение в машине, которая сильно тряслась. Девушка видела, как люди начали в панике покидать район, создавая аварии и пробки на дорогах.

Жительница Петропавловска-Камчатского Александра призналась журналистам, что в момент землетрясения ее охватила «дикая паника».

«Двигались стены, картины, попадали фигурки и цветы, открылись шкафчики, упали флаконы в ванной. Трясло по ощущениям минуты три. Трясло сильно, кое-как держались на ногах, в какой-то момент просто сели на пол в дверном проеме», — цитирует ее слова РБК.

Туристка, приехавшая в Петропавловск-Камчатский на отдых, поделилась с журналистами, что наконец поняла выражение «земля уходит из-под ног». «Чтобы вы понимали, насколько сильными были толчки, тут неподалеку есть церковь, так без участия звонаря колокола звонили», — говорит она.

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Некоторые, напротив, сохраняли спокойствие и невозмутимость. Собеседница Би-би-си по имени Ася во время землетрясения находилась в салоне красоты на пятом этаже здания. По словам девушки, с первых этажей все вышли на улицу, а она вместе с сотрудниками студии осталась доделывать маникюр. «Посмеялись, что красота важнее, и продолжили», — пояснила Ася.

В среду российские и зарубежные СМИ распространили видео, на котором врачи онкодиспансера остаются рядом с пациентом во время землетрясения на Камчатке, а потом продолжают операцию. Этот ролик собрал огромное количество восхищенных отзывов во всем мире.

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