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Общество

Услуга «кот на расстоянии» появилась в Москве

2 минуты чтения 10:54

На одном из сайтов объявлений в Москве появилась необычная услуга — «кот на расстоянии». Ею предлагают воспользоваться всем любителям котов, которые по разным причинам не могут их себе завести. На это обратило внимание издание «Москва онлайн».

«Игривый, добpый, xapизматичный и тeплый кот coгpeeт ваше сеpдeчкo и поднимет выpaбoтку гopмoнoв cчaстья. Умeет гpомко мурлыкать, позиpовaть для xорoшиx снимков. С ним вы точно нe заскучаете. Живет свoю лучшую кoшачую жизнь», — говорится в объявлении.

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Кота зовут Чопа. Тем, кто оформит платную подписку, обещают регулярно присылать его свежие фотографии. Ежемесячная подписка стоит 700 рублей, а еженедельная — 199 рублей. Тем, кто не хочет оформлять ее, предлагают разовую услугу — 50 рублей за снимок. Услуга предназначена для тех, кто не может завести питомца из-за аллергии, ограничений в съемной квартире или других обстоятельств.

Автор объявления заверил, что каждая фотография Чопы будет сделана лично для получателя. Подписку можно также подарить любимому человеку. 

Зимой издание писало, что в преддверии Дня святого Валентина на сайтах объявлений в Москве начали появляться услуги «парень на сутки». За «символическую плату» авторы объявлений обещали одиноким девушкам ужин, букет цветов, теплую беседу и совместное фото на память.

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Позже журналисты обратили внимание, что москвичам на одном из сайтов объявлений стали предлагать услугу «хам на час» с обещанием «жестко, уверенно и c apгумeнтами выговорить все, что вы боитесь сказать». По словам автора объявления, услуга включает разговор в любой удобной форме, умение хамить интеллигентно или жестко, полное вживание в образ и анонимность.

Стоимость услуги варьируется от одной до пяти тысяч рублей в зависимости от выбранного пакета. За дополнительную плату в 1000 рублей можно заказать «VIP-хама» с сарказмом и подколами. За 1500 рублей автор предлагает «дружеский прессинг» — заботливое давление на обидчика, чтобы тот осознал свои ошибки. А «финальный штрих» за 2000 рублей подразумевает завершение разговора «эпичным голосовым сообщением».

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