На одном из сайтов объявлений в Москве появилась услуга «хам на час» с предложением «жестко, уверенно и c apгумeнтами выговорить все, что вы боитесь сказать». На это обратило внимание издание «Москва Онлайн».

По словам автора объявления, услуга «хам на час» включает в себя «рaзговор в любой удобной форме, умение хамить интеллигентно или жестко, полное попадание в образ и анонимность».

«Устали от токсичных людей? Дaйтe мнe иx нoмep, и я поставлю их на место. Могу быть вашим другом, которому “устроили нервотрепку”, или случайным прохожим, вмeшaвшимся в ситуацию», — говорится в объявлении.

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Стоимость подобной услуги варьируется от одной до пяти тысяч рублей в зависимости от выбранного пакета. Так, пакет «Стандарт» за одну тысячу рублей включает в себя до пяти минут общения с обидчиком. За покупку «Развернутого разноса» стоимостью 2500 рублей исполнитель предлагает до 15 минут общения. Самый дорогой пакет «Легендарный разнос с послевкусием» включает в себя до 30 минут разговора с «голосовым напоследок».

За дополнительную плату в размере 1000 рублей желающий может купить услугу «VIР-хам», которая включает в себя сарказм и подколы. За дополнительные 1500 рублей автор объявления предлагает «дружеский прессинг» — услуга, при которой на обидчика будут заботливо давить, чтобы тот сам понял свои ошибки. «Финальный штрих» за 2000 рублей предлагает завершить разговор с обидчиком «эпичным голосовым сообщением».

Автор объявления предупредил, что не готов угрожать, оскорблять или совершать незаконные действия. Отмечается, что желающим купить услугу будет гарантирована «стопроцентная анонимность».

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Ранее издание обратило внимание, что в преддверии Дня святого Валентина, на сайтах объявлений в Москве стали появляться услуги «парень на сутки». За «символическую плату» разные авторы объявления предлагали одиноким девушкам приятную беседу, ужин, букет цветов и совместное фото.

