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Криминал

Убивший и расчленивший девушку на первом свидании мужчина получил пожизненный срок

2 минуты чтения 15:06 | Обновлено: 15:20

В США суд приговорил к пожизненному сроку без права на досрочное освобождение Максвелла Андерсона, который жестоко убил и расчленил 19-летнюю Сейд Робинсон на первом свидании. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, Робинсон была студенткой Милуокского технического колледжа. С Андерсоном она познакомилась в баре в марте 2024 года — за неделю до своей гибели. 1 апреля девушка пошла с ним на свидание: сначала они выпивали в баре, а затем отправились в квартиру Андерсона.

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Во время следственных мероприятий в телефоне мужчины были обнаружены кадры на которых Андерсон домогается Робинсон. По словам прокуроров, девушка в этот момент была без сознания и не могла оказать сопротивление.

Уличные камеры показали, что утром 2 апреля машина Робинсон выехала из дома мужчины и прибыла в парк на берегу озера Мичиган. По версии обвинения, именно там Андерсон и расчленил ее тело. Позже, как отмечается, мужчина сжег машину за заброшенным зданием и уехал домой на автобусе.

В ходе расследования дела выяснилось, что части тела девушки были разбросаны в разных местах. Например, одну из ног Робинсон обнаружили в парке, а другую ногу и ступню — около детской площадки недалеко от места сожжения машины. Туловище и рука, предположительно принадлежащие девушке, были обнаружены на берегу в пригороде Южного Милуоки. Голова до сих пор не найдена.

«Это просто невыносимо не знать, жив ли твой ребенок или мертв, а потом узнать, что его тело расчленили и осквернили. Уму непостижимо», — заявила судья окружного суда округа Милуоки Лаура Кривелло и сравнила это дело с сюжетом из «страшного романа».

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В июне присяжные признали Андерсона виновным в преднамеренном убийстве первой степени, увечье трупа, поджоге и сокрытии тела Робинсон. На протяжении всего судебного процесса обвиняемый настаивал на своей невиновности. 

В минувшую пятницу его приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

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