Росстат назвал среднюю зарплату в России

В апреле средняя зарплата в России составила 99,4 тысячи рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата. Агентство отмечает, что два года назад россияне в среднем получали 72,5 тысячи рублей в месяц, и этот показатель вырос более чем на треть.

Росстат вычислил среднюю российскую зарплату на основе данных о доходах 28,4 миллиона сотрудников 95,4 тысячи организаций. Малый бизнес в исследовании не учитывался.

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Самая большая средняя зарплата оказалась в Чукотском автономном округе (193,8 тысячи рублей) и в Москве (178,2 тысячи). В Дагестане, Чечне и в Ингушетии размер средней зарплаты оказался ниже 45,4 тысячи рублей.

Также Росстат сообщил, что медианная зарплата за апрель достигла 73,9 тысячи рублей. Это означает, что половина россиян получает меньше этой суммы, а другая половина — больше.

Самая высокая медианная зарплата в России оказалась в сфере производства табачных изделий — 155,4 тысячи рублей. Половина сотрудников экстерриториальных организаций и органов, таких как ООН и консульства, получает более 135,2 тысячи рублей. Самая маленькая медианная зарплата у работников образования (50,5 тысячи рублей), у деятелей культуры и спорта (51,9 тысячи), а также у медиков и соцработников (56,1 тысячи).

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По данным Росстата, зарплата 45 428 российских работников превышает миллион рублей. Больше всего самых высокооплачиваемых россиян трудоустроены в сфере информации и связи (9900 человек).

Ранее глава Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович в разговоре с газетой «Аргументы и факты» предположил, что средняя ставка по ипотеке в России упадет до 23%. По его подсчетам, такие условия позволят брать кредит на недвижимость россиянам с доходом от 300 тысяч рублей в месяц.