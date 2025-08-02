Россияне заинтересовались гастротуризмом

Спрос на гастрономический туризм среди россиян летом 2025 года вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщает ТАСС со ссылкой на сервис онлайн-бронирования «Суточно.ру».

Туристы все чаще выбирают направление поездки не только ради природы и достопримечательностей, но и с учетом возможности познакомиться с местной кухней, рассказал журналистам представитель сервиса. В регионах-лидерах гастрономического туризма — Краснодарский край, Калининградская область и Татарстан.

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«Формируется новый туристический сценарий: вкусная еда часто становится не дополнением, а поводом для поездки», — сообщил ТАСС директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин. Долю туристов, ориентирующихся на кухню региона при выборе направления для поездки, он оценил в 25%. По мнению Мусина, гастротуризм, ранее являвшийся нишевым направлением, становится массовым.

Краснодарский край привлекает туристов кубанской кухней, морепродуктами, сладостями и фермерскими продуктами из горных районов, пишет ТАСС. В Калининградскую область россияне едут за копченой рыбой, янтарным ликером и кухней с немецкими корнями. Татарстан же выбирают из-за эчпочмака, чак-чака, кыстыбыя, фермерских продуктов и гастрономических фестивалей.

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Среди других востребованных направлений гастротуризма ТАСС называет Дагестан, Карелию, Адыгею, Астраханскую область, Калмыкию, Владимирскую область, Приморский край, Новосибирскую область, Иркутскую область, Мурманскую область, Алтай и Камчатский край. Журналисты отмечают, что в гастрономических регионах россияне обычно арендуют жилье на три-четыре дня, предпочитая однокомнатные квартиры, студии и дома.

Ранее журналисты The New York Times опубликовали список самых привлекательных направлений для путешествий в 2025 году. Из близких к России мест авторы выделили узбекистанскую Бухару, грузинский Кутаиси и несколько городов Болгарии.