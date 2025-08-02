ООН признала низкую популярность своих докладов

ООН подготовила доклад о способах повышения эффективности своей работы и путях сокращения расходов организации. Один из его выводов — доклады ООН редко интересны широкой аудитории, сообщает Reuters.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал, что в рамках работы 240 органов ООН в 2024 году прошло около 27 тысяч заседаний, по их итогам секретариат ООН подготовил 1100 докладов, с 1990 года это количество выросло на 20%. Но даже самые популярные из докладов скачивает небольшое количество человек — около пяти с половиной тысяч.

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«Огромное количество встреч и докладов доводит систему — и всех нас — до предела», — цитирует Гутерриша Reuters. Он заявил, что каждый пятый отчет скачивается менее тысячи раз. При этом скачивание не обязательно означает прочтение, отметил Гуттериш.

Гуттериш считает необходимым сократить количество встреч и отчетов. По его мнению, работа ООН должна трансформироваться так, чтобы лучше соответствовать имеющимся у организации мандатам. Reuters отмечает, что это направление работы Гуттериш инициировал самостоятельно в виде программы реформ под названием «ООН-80».

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Рабочую группу в рамках этой реформы Генеральный секретарь создал еще в марте. В настоящий момент, как отмечают журналисты, ООН сталкивается с нехваткой средств — это продолжается седьмой год подряд. Среди причин — трудности с получением регулярных взносов от государств, входящих в ООН. Часть из них вносят средства не полностью или пропускают сроки оплаты, отмечает Reuters.

Ранее СМИ рассказали о планах Китая расширить свое влияние в ООН и занять в организации пространство, освободившееся после сокращения помощи организации со стороны США. Пекин, как отмечено в публикации, планирует вносить и целевые финансовые взносы, чтобы укрепить свое влияние.