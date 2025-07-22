СМИ: Китай захотел занять место США в ООН

Китай прилагает все возможные усилия для расширения своего влияния в системе ООН, пользуясь отстраненностью США и пренебрежением американского президента Дональда Трампа к многосторонней дипломатии. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

По их словам, сокращение американской внешней помощи спровоцировало, возможно, крупнейшую перестройку системы ООН за последние десятилетия. Пекин решил воспользоваться этим и усилил попытки занять освободившееся пространство — особенно в Женеве, одном из ключевых центров глобальной дипломатии.

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Китай, как отмечается, стал наращивать число своих представителей, формировать коалиции при голосованиях и, в некоторых случаях, делать целевые финансовые взносы, чтобы укрепить влияние в так называемой «кухне мировой дипломатии», где базируются более 450 международных организаций. Как отмечают европейские чиновники, особый интерес для Пекина представляют Международный союз электросвязи (МСЭ), формирующий глобальные стандарты в области коммуникаций, и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным газеты, Китай уже почти десять лет последовательно усиливает свое присутствие в структурах ООН, особенно в тех, что связаны с развитием, технологиями и техническими стандартами. «Они отточили умение продвигать резолюции, идти на уступки и добиваться консенсуса. Это обеспечило им сейчас прочные позиции», — сказал газете неназванный экс-дипломат ООН, ныне работающий в Женеве.

Высокопоставленный европейский дипломат, имя которого не называется, отметил, что Пекин сейчас пытается представить себя в качестве «честного посредника», особенно на фоне конфронтационной внешней политики Дональда Трампа — в том числе по отношению к союзникам США.

«У Китая немало сторонников в Африке и Индо-Тихоокеанском регионе, а это значительное число голосов», — подчеркнул он.

По его словам, в связи с этим в ЕС активизировали сотрудничество с западными правительствами, стремясь компенсировать роль США в системе ООН. Он отметил, что в последние месяцы такие встречи проходили в Женеве и Брюсселе. «Для нас, европейцев, ключевой вопрос — занять это освободившееся пространство, а не уступить его Китаю», — заявил дипломат.

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Несмотря на то, что Китай покрывает более 15% регулярного бюджета ООН (второй показатель после США с их 22%), китайские чиновники все еще слабо представлены в кадровом составе организации. В газете напомнили, что в этом году Пекин пообещал выделить Всемирной организации здравоохранения 500 миллионов долларов в течение пяти лет. Ожидается, что в рамках этой добровольной помощи Китай рассчитывает направлять в ВОЗ своих технических и консультативных специалистов.



