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Политика

СМИ: Трамп поднялся на первую ступень «лестницы ядерной эскалации» 

2 минуты чтения 10:03

Президент США Дональд Трамп «беззастенчиво» поднялся на первую ступень «лестницы ядерной эскалации», объявив о передислокации атомных подводных лодок ближе к России. Об этом пишет The Telegraph.

1 августа Дональд Трамп распорядился разместить две атомные подлодки в «соответствующих районах» в ответ на «крайне провокационные заявления» бывшего президента и нынешнего заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Позже республиканец уточнил, что подлодки будут размещены ближе к России.

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По данным издания, ни один президент США прежде «не решался на подобную ядерную авантюру». Даже в разгар холодной войны, как отмечается, американские лидеры не направляли публично атомные субмарины в сторону российских вод.

Несмотря на серьезные риски сегодня, «учитывая донкихотский стиль правления Дональда Трампа, сегодня мало кто паникует», это явно не второй Карибский кризис, говорится в статье.

​​При этом британская газета указывает, что американский президент, похоже, копирует тактику Кремля. Владимир Путин, как отмечается, давно использует ядерную политику в качестве инструмента давления. В частности, в периоды обострений он размещал ракеты «Искандер», способные нести ядерные боеголовки, в Калининграде — на границе с Польшей, входящей в НАТО. В 2023 году Россия впервые со времен холодной войны развернула тактическое ядерное оружие за пределами своей территории — на этот раз в Беларуси.

Кроме того, на прошлой неделе Путин объявил о начале производства гиперзвуковых ракет средней дальности «Орешник» и подтвердил планы по их размещению в Беларуси до конца года. По его словам, площадки для их развертывания уже выбраны.

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Конфликт между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым в соцсетях длится с конца июня. Все началось после того, как Медведев заявил, что несколько стран готовы «напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект». Трамп резко отреагировал, призвав не разбрасываться словом «ядерное» и попросил сообщить ему, если это правда.

В июле Медведев пригрозил, что снижение срока действия ультиматума по завершению войны в Украине может привести к войне между Россией и США. В ответ Трамп посоветовал ему «следить за словами» и назвал Медведева «неудачным бывшим президентом», а экономику России — «мертвой».

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