Власти раскрыли число получающих более миллиона рублей россиян

В России за два года удвоилось число россиян, получающих больше миллиона рублей в месяц, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата. В этом году число таких работников достигло 45 428, а в 2023 году людей с такой зарплатой было 24 400.

Большинство самых высокооплачиваемых россиян трудоустроены в сфере информации и связи (9900 человек). В торговле работают 6700 россиян с миллионным ежемесячным доходом, в обрабатывающей промышленности — 6300, а в финансовых и страховых компаниях — 6200 человек.

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У 34 399 российских работников зарплата составляет от одного до двух миллионов рублей, 5728 получают от двух до трех миллионов, а 5301 — более трех. Среди работающего населения доля россиян с миллионными зарплатами составляет 0,16%, два года назад она равнялась 0,08%.

Ранее научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предположил, что средняя ставка по ипотеке в России снизится до 23%. По его словам, такие условия позволят брать ипотеку россиянам с ежемесячным доходом от 300 тысяч рублей.

По итогам первого полугодия 2025 года самые высокие средние зарплаты оказались в сфере строительства и недвижимости, сообщили в своем исследовании «Работа.ру» и «СберПодбор». В среднем предлагаемая зарплата по вакансиям в этой отрасли составила 97,6 тысяч рублей в месяц. В сфере транспорта и логистики соискателям предлагали в среднем 94,5 тысячи рублей в месяц, а в производстве и агропроме — 89,8 тысячи в месяц.

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В Москве средняя ожидаемая зарплата совпадает с предложениями работодателей и составляет 100 тысяч рублей, выяснило рекрутинговое агентство HH. В Санкт-Петербурге работодатели готовы предложить 84,6 тысячи рублей в месяц, а соискатели в среднем хотят получать на две тысячи рублей больше. В Уфе, напротив, предлагаемая зарплата (75,2 тысячи рублей) оказалась на две тысячи больше ожиданий работников.

В январе Фонд борьбы с коррупцией сообщил, что глава «Роснефти» Игорь Сечин заработал в 2024 году 4,6 миллиарда рублей, или 18,5 миллиона рублей за один рабочий день. По подсчетам фонда, в день Сечин получает среднюю зарплату россиянина за 18 лет.