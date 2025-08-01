Отдых дочери Кадырова в роскошном турецком отеле совпал с сообщениями о его госпитализации в Турции

Айшат Кадырова, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, провела отпуск в Турции в пятизвездочном отеле Regnum Carya, расположенном в курортном районе Белек. Об этом свидетельствуют последние публикации Кадыровой в инстаграм-аккаунте, пишет «Агентство». В начале недели турецкие СМИ сообщили о госпитализации Рамзана Кадырова после того, как он «чуть не утонул» во время купания в море в Бодруме.

Regnum Carya известен как один из самых дорогих отелей региона. Он включает в себя главный корпус с ресторанами, бассейнами, детскими клубами и спортивными площадками, а также новое премиальное крыло Regnum The Crown с люксовыми номерами и отдельными виллами. «Агентство» напоминает, что в 2015 году именно в этом отеле проходил саммит G20 с участием Владимира Путина и Барака Обамы.

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В четверг 31 июля Айшат Кадырова опубликовала сначала сторис с подписью «Дом, милый дом» на фоне чеченского блюда баарш галнаш, а затем она выложила серию сторис про отпуск в отеле Regnum Carya, которым, по ее словам, «осталась довольна». Как уточняет «Агентство», в день предполагаемой госпитализации Рамзана Кадыров его дочь также постила фото с пляжа Alia Beach Club — он является приватной частью отеля и доступен только постояльцам наиболее дорогих номеров. По данным туроператоров, аренда бунгало с джакузи на пляже может стоить от 1000 до 1700 евро в день, а стоимость проживания в люксах Regnum The Crown — от 2150 до 4200 евро в сутки.

Турецкие СМИ ранее писали, что глава Чечни мог находиться в Бодруме — примерно в 450 километрах от Белека. Он якобы был госпитализирован после того, как «чуть не утонул» во время купания в море. Официально эти сведения не подтверждались. По данным телеканала Kent TV, Кадырова выписали из больницы на следующий день, однако он не появлялся на публике с 21 июля.

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После новостей об инциденте с участием Кадырова на его странице во «ВКонтакте» появился пост с фотографией, обращает внимание «Агентство». На снимке глава Чечни сидит за шахматной доской со своим старшим сыном. «Дебют выдался довольно острым, с активным разменом фигур, хотя и играли без ограничения времени. Ну и конечно же, я выиграл. Теперь будем готовиться к реваншу», — говорится в подписи к публикации. Некоторые детали позволяют предположить, что эта фотография была сделана давно, отмечают журналисты.