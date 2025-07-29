СМИ: Кадыров не появляется на публике после сообщений о госпитализации в Турции

Глава Чечни Рамзан Кадыров не появлялся на публике после сообщений турецких СМИ о том, что 25 июля он «чуть не утонул» в Бодруме во время купания в море и около суток провел в больнице, сообщает «Агентство».

Издание отмечает, что с момента последнего публичного появления Кадырова прошло уже восемь дней. Ранее в этом году такие длительные паузы были у главы Чечни дважды: после свадьбы его сына Адама и во время отпуска зимой.

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По данным «Агентства», последний раз актуальное видео с Кадыровым в кадре было опубликовано 22 июля. В этот день в его телеграм-канале появился пост о фестивале «Беноевская весна-2025», который проходил 21 июля. Вчера на странице главы республики во «Вконтакте» было опубликовано короткое видео с видами Беноя, на котором нет Кадырова, но за кадром звучит голос, похожий на его голос.

24 июля турецкие СМИ без ссылок на источник сообщили, что Кадыров отдыхал в пятизвездочном отеле в Бодруме и «чуть не утонул» в море, обратило внимание «Агентство». По данным GZT и IHA, Кадыров начал задыхаться, когда зашел в воду, после этого его охранники вызвали скорую помощь, и он был госпитализирован.

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Бодрумский телеканал Kent TV 25 июля сообщил, что Кадырова выписали из местной больницы и он покинул ее под усиленной охраной. В репортаже канал показал «кортеж главы Чечни». Официально эта информация не была подтверждена.

В апреле 2024 года «Новая газета Европа» без ссылок на источники сообщила, что Кадырову поставили диагноз «некроз поджелудочной железы» (панкреонекроз). В расследовании утверждалось, что Кадырову начали искать замену еще осенью 2023 года.