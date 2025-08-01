EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ рассказали о новом способе мошенничества в Telegram

2 минуты чтения 11:44

В мессенджере Telegram появилась новая мошенническая схема, при реализации которой среди пользователей распространяют вредоносное программное обеспечение под видом списков пропавших на войне в Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов отдела защиты провайдера услуг в сфере информационной безопасности Angara SOC.

Как пишет издание, мошенники создают телеграм-каналы, похожие на группы помощи близким воюющих в Украине. Сначала в таких каналах публикуют информацию о пропавших военных и файлы с персональными данными, а затем начинают выкладывать вредоносные APK-файлы и ссылки на их загрузку.

Я переехала в Данию, и мне нравится
Я переехала в Данию, и мне нравится
Датчане очень закрытые и общаться с ними сложно. Но жизнь здесь очень комфортная
Общество10 минут чтения

Участников каналов убеждают в том, что в этих файлах, которые представляют собой архив с компонентами приложений, находятся полные версии баз данных или специальные приложения, которые позволяют искать пропавших. 

При этом в реальности в этих файлах прячут банковский троян Mamont для операционной системы Android. Если приложение с ним будет установлено на телефон, мошенники смогут полностью контролировать устройство пользователя, собирать о нем информацию, перехватывать и отправлять сообщения без его ведома, а также получат доступ к банковским приложениям.

Доказана эффективность дополнительного выходного
Доказана эффективность дополнительного выходного
Четырехдневка не уступает классическому графику и помогает людям чувствовать себя лучше
Экономика7 минут чтения

В Angara SOC утверждают, что зараженные трояном файлы распространяют в 43% каналов, которые посвящены поиску пропавших на войне. Эксперты посоветовали отключить в настройках автоматическую загрузку файлов в мессенджере, проверять формат документов, прежде чем одобрить их загрузку, и пользоваться антивирусами.

Ранее стало известно о другой схеме, в ходе которой мошенники представлялись сотрудниками вузов и убеждали студентов назвать код из смс якобы для перехода на электронные версии зачеток.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Данию, и мне нравится
Общество
Я переехала в Данию, и мне нравится
Датчане очень закрытые и общаться с ними сложно. Но жизнь здесь очень комфортная
00:01
Доказана эффективность дополнительного выходного
Экономика
Доказана эффективность дополнительного выходного
Четырехдневка не уступает классическому графику и помогает людям чувствовать себя лучше
17:00 31 июля
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Врачи пытались забирать органы у живых пациентов
Общество
Врачи пытались забирать органы у живых пациентов
Журналисты нашли десятки «проблемных» случаев трансплантации
15:30 30 июля
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Общество
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Он выдавал пациентам страшные диагнозы и призывал делать дорогую диагностику там, где этого не требовалось
00:01 30 июля
Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%
Интернет и мемы
Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%
Спорная реклама привела к обвинениям в пропаганде нацизма и призывам отменить актрису
17:10 29 июля

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
Эксперт назвала лучшие женские духи
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Кремль анонсировал заявление Путина
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
Эксперт назвала лучшие женские духи
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Кремль анонсировал заявление Путина
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования