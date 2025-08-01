СМИ рассказали о новом способе мошенничества в Telegram

В мессенджере Telegram появилась новая мошенническая схема, при реализации которой среди пользователей распространяют вредоносное программное обеспечение под видом списков пропавших на войне в Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов отдела защиты провайдера услуг в сфере информационной безопасности Angara SOC.

Как пишет издание, мошенники создают телеграм-каналы, похожие на группы помощи близким воюющих в Украине. Сначала в таких каналах публикуют информацию о пропавших военных и файлы с персональными данными, а затем начинают выкладывать вредоносные APK-файлы и ссылки на их загрузку.

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Участников каналов убеждают в том, что в этих файлах, которые представляют собой архив с компонентами приложений, находятся полные версии баз данных или специальные приложения, которые позволяют искать пропавших.

При этом в реальности в этих файлах прячут банковский троян Mamont для операционной системы Android. Если приложение с ним будет установлено на телефон, мошенники смогут полностью контролировать устройство пользователя, собирать о нем информацию, перехватывать и отправлять сообщения без его ведома, а также получат доступ к банковским приложениям.

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В Angara SOC утверждают, что зараженные трояном файлы распространяют в 43% каналов, которые посвящены поиску пропавших на войне. Эксперты посоветовали отключить в настройках автоматическую загрузку файлов в мессенджере, проверять формат документов, прежде чем одобрить их загрузку, и пользоваться антивирусами.

Ранее стало известно о другой схеме, в ходе которой мошенники представлялись сотрудниками вузов и убеждали студентов назвать код из смс якобы для перехода на электронные версии зачеток.