Аферисты стали практиковать новый способ мошенничества

Мошенники начали обманывать студентов, представляясь сотрудниками вузов и ссылаясь на переход на электронные зачетки. Об одном из таких случаев сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова, передает ТАСС.

По ее словам, жертвой схемы стала 19-летняя студентка из Видного. Ей позвонила женщина, представившаяся сотрудницей учебного заведения, и попросила продиктовать код из смс — якобы для перевода зачетной книжки в электронный формат.

Затем с девушкой связались «сотрудники правоохранительных органов» и «представители Росфинмониторинга». Они убедили студентку, что ее обманули злоумышленники, взломавшие личный кабинет на «Госуслугах», а также заявили, что у них есть информация о причастности одного из ее родителей к финансированию украинских вооруженных сил.

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Пытаясь избежать «уголовной ответственности» и сохранить семейные накопления, девушка забрала из сейфа отца пять миллионов рублей и передала деньги курьеру. Полицейские установили его личность и задержали в одном из московских хостелов. У него изъяли телефон с пошаговыми инструкциями действий от мошенников.

По словам задержанного, он устроился курьером через интернет и получал адреса для выездов по телефону, забирая деньги и оставляя себе процент. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК ). Он арестован. Личности его сообщников устанавливаются.