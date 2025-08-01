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Общество

Встающих с мест раньше времени авиапассажиров начали штрафовать

2 минуты чтения 15:36

Полиция в Турции оштрафовала авиапассажиров за то, что они встали со своих мест до полной остановки самолета. Инцидент произошел на рейсе турецкой авиакомпании Pegasus, который следовал из Софии в Стамбул, сообщает HavaSosyalMedya.

На видеозаписи, сделанной на борту, видно, как три пассажирки стоят в проходе, пока стюардесса на английском языке просит их вернуться на места. В это время звучит объявление на английском и турецком языках с просьбой оставаться пристегнутыми до полной остановки двигателей. После неоднократных предупреждений экипаж вызвал полицию, говорится в публикации.

О том, что Турция вводит штрафы для слишком спешащих покинуть самолет пассажиров, стало известно весной. Новые правила введены циркуляром Главного управления гражданской авиации (SHGM), они вступили в силу второго мая. Согласно документу, пассажирам, которые встают с мест до остановки самолета, открывают верхние багажные полки или игнорируют указания экипажа, грозят административные штрафы и возможное включение в черный список авиакомпаний. Сумма штрафа, по данным СМИ, составляет примерно 2600 турецких лир, или чуть больше 5000 рублей.

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Крупнейший перевозчик Турции — Turkish Airlines — уже обязал бортпроводников сообщать о новых правилах пассажирам после посадки. Представители авиакомпании подчеркнули, что такие меры направлены не только на дисциплину, но и на безопасность. Случаи преждевременного подъема пассажиров и открытия полок в движущемся самолете уже приводили к травмам и аварийным ситуациям, отметили представили авиакомпании.

Ранее стало известно, что европейские аэропорты начали постепенно отказываться от «правило ста миллилитров» в ручной клади, потому что установили новые сканеры, способные проанализировать молекулярный состав веществ. Однако позже выяснилось, что правило могут отменять только те аэропорты, которые закупили оборудование конкретного производителя. Для многих авиаузлов это стало проблемой.

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