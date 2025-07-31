Сотрудника детского сада обвинили в создании роликов со сценами насилия над детьми

Федеральная полиция Австралии обвинила 26-летнего работника по уходу за детьми в создании 10 фотографий и видео с насилием над детьми в возрасте до шести лет, сообщает пресс-служба ведомства. Также мужчину обвинили в хранении таких материалов и отказе предоставить силовикам доступ к своему телефону.

По данным полиции, житель Сиднея работал в шести службах по уходу за детьми во внеурочное время в северных пригородах и в центральном деловом районе с апреля 2021 года по май 2024. Мужчина был взят под стражу в октябре, но полиция смогла сообщить о его деле только после отмены судебного решения о неразглашении.

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В полиции рассказали, что в июле 2024 года сотрудники по идентификации жертв из Австралийского центра по борьбе с эксплуатацией детей обнаружили в даркнете материалы о жестоком обращении с детьми. Силовики нашли мужчину, подозреваемого в создании фото и видео, и пришли к нему с обыском 25 сентября.

30 сентября суд освободил мужчину под залог. Позднее эксперты-криминалисты получили доступ к его изъятым устройствам и обнаружили материалы с насилием над детьми. После этого 11 октября мужчина вновь был арестован, и с тех пор находится под стражей.

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Австралийца обвинили по 13 пунктам, в том числе в девяти эпизодах эксплуатации детей для создания материалов со сценами насилия. Еще один эпизод касается создания такого видео при отягчающих обстоятельствах — по одному этому пункту мужчина может получить до 20 лет тюремного заключения. Еще два эпизода связаны с хранением материалов с насилием над детьми, а один — с отказом сообщить силовикам свои пароли.