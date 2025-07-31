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Общество

Большинство россиян рассказали о «потере себя» в отношениях

2 минуты чтения 15:11 | Обновлено: 15:12

Около 85% россиян сталкивались с «потерей себя» в длительных отношениях. Чаще всего это чувство проявлялось у тех, кто находился в отношениях от четырех до семи лет. Об этом сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на результаты опроса дейтинг-сервиса Twinby.

По данным издания, чаще всего «потеря себя» объясняется тем, что люди хотят соответствовать ожиданиям партнера. Так ответили 63% опрошенных. «Люди стремятся соответствовать партнеру не потому, что их заставляют, а потому что внутренне уверены, что это путь к любви», — пояснила психолог из Twinby Лариса Каравайцева.

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Кроме того, более половины респондентов отметили, что, находясь в отношениях, они стали забывать о своих интересах, а 35% опрошенных поделились, что они стали чувствовать изоляцию от друзей и знакомых.

Как пишет «Афиша Daily», чувство «потери себя» в отношениях, а также ощущение изолированности от общества чаще возникает у женщин, нежели у мужчин. При этом о чувстве «потери себя» чаще говорили люди в возрасте от 35 до 44 лет, тогда как на изолированность чаще жаловались респонденты от 18 до 24 лет. Последнее эксперты объяснили тем, что «в юности любовь абсолютизируется».

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Ранее стало известно, что треть россиян считают нормальным жениться и выходить замуж через неделю после начала отношений. Опрос показал, что только 12% мужчин и 25% женщин хотят пробыть в отношениях как минимум полгода, прежде чем задуматься о свадьбе. Результаты опроса также показали, что более трети мужчин и четверть женщин положительно относятся к курортным романам.

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