Треть россиян готовы пожениться через неделю отношений

Примерно треть опрошенных россиян (34% мужчин и 29% женщин) заявили, что считают нормальным сделать предложение спустя лишь неделю романтических отношений. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом знакомств Mamba и ювелирной компанией Sokolov, которые публикует газета «Известия».

При этом только 12% мужчин и 25% женщин заявили, что считают необходимым пробыть в отношениях хотя бы полгода перед тем, как поднимать вопрос о женитьбе.

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Также респонденты рассказали о своем отношении к курортным романам. Так, 37% мужчин заявили, что активно ищут романтических приключений в отпуске, а еще 30% респондентов мужского пола признались, что мечтали о них, но не решились предпринять необходимые действия.

При этом среди женщин о положительном отношении к курортным романам заявили 26% опрошенных, тогда как 31% респонденток утверждают, что не ищут новых отношений в отпуске. Среди опрошенных мужчин 16% утверждают, что делали предложения своим избранницам после короткого курортного романа, признавшись, что им не всегда отвечали согласием. В то же время 7% участниц опроса рассказали, что согласились выйти замуж за партнера, с которым познакомились в отпуске.

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Еще 19% опрошенных мужчин сообщили, что, завязав отношения в отпуске, смогли продолжить их и после его завершения. Среди женщин-участниц опроса таких оказалось 12%. При этом почти половина (49%) мужчин-респондентов рассказали, что дарили найденным в отпуске возлюбленным памятные подарки. В 50% случаев это были цветы, около четверти мужчин (26%) дарили местные сувениры, а еще 8% ювелирные украшения, в том числе кольца.

В свою очередь, 22% опрошенных женщин сообщили, что получали от своих партнеров по курортным романам мелкие сувениры в качестве подарка. При этом 29% респонденток заявили, что хранят такие подарки на память, а 4% признались, что сразу избавились от них.