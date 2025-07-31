Кремль анонсировал заявление Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит перед журналистами по итогам переговоров с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Издание The Bell предполагает, что заявление Путина может выйти за рамки обычной в таких случаях пресс-конференции, подчеркивая, что его выступление отдельно анонсировали госканалы.

«В рамках официального визита президента Лаосской Народно-Демократической Республики Сисулита сегодня состоится его кремлевская часть этого визита, будет беседа двух глав государств. Потом общение продолжится в формате российско-лаосских переговоров, делегации будут принимать участие. Главы государств обменяются подписными документами и сделают заявления для СМИ», — сказал Песков журналистам.

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Ранее президент США Дональд Трамп объявил о сокращении 50 дней, которые он дал Москве на переговоры по достижению миру в Украине. Сначала глава Белого дома сократил срок своего ультиматума до 10-12 дней, но уже на следующий день сказал, что у Кремля есть 10 дней, начиная с 29 июля.

Если Москва и Киев не договорятся о мире за это время, Трамп обещает ввести против России пошлины, а также против стран, которые продолжают закупать российские нефть, газ и ядерное топливо.

После этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ввязался в перепалку с американским сенатором Линдси Грэмом. Он написал, что ни Трамп, ни Грэм не могу диктовать Москве, когда ей следует «садиться за стол переговоров».

Позже американский президент предупредил Медведева, что тот «вступает на очень опасную территорию» и посоветовал ему «следить за словами». Трамп также назвал экономику России мертвой.