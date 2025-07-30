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Криминал

Тело россиянина с полиэтиленовым пакетом на голове нашли в Турции

2 минуты чтения 15:43

Полиция обнаружила тело россиянина в лесу в окрестностях Стамбула. Погибший — 25-летний Усман Амриев. У него на голове был полиэтиленовый пакет, заклеенный скотчем, рядом лежала предсмертная записка. Об этом пишет РБК со ссылкой на турецкие СМИ. 

Сообщается, что записка содержала обращение к матери на русском языке с призывом «не верить доносам» на него, а также цитату из 153-го аята суры «Аль-Бакара» из Корана. По разным данным, она была написана от руки или распечатана. Помимо записки, рядом с телом лежала черная сумка с мобильным телефоном, транспортной картой, деньгами и другими личными предметами.

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Как пишут СМИ, личность погибшего удалось установить быстро по карте-ключу от гостиничного номера. Известно, что Усман Амриев был уроженцем Чечни и приехал в Турцию учиться три года назад. Сначала он поступил в государственный университет, но позже перевелся в частный вуз. В последнее время он проживал в студенческом общежитии в районе Шишли.

По информации Sözcü, за несколько часов до гибели Амриев зашел в магазин канцтоваров, где взял лист бумаги. После этого он отправился в общежитие, затем вышел на автобусной остановке Хаджи-Осман и прошел пешком до лесного массива в Бахчекёе. Этот маршрут подтвержден по камерам видеонаблюдения, уточняет издание.

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Полиция пока официально не комментирует происшествие, но прорабатывает сразу несколько версий. В частности, самоубийство и насильственную смерть. Обстоятельства смерти вызывают вопросы у следователей из-за нетипичного способа и характера записки. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, отмечают местные СМИ.

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