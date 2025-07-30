Назван «портрет» типичного россиянина в поисках подработки

В подработке сегодня чаще всего заинтересованы 34-летние замужние россиянки с детьми. Таковы данные исследования сервиса «Авито Подработка», их публикует РБК.

Как правило, у соискательниц есть высшее образование (54% респондентов) и основная стабильная работа (63%), говорится в исследовании.

В целом около 77% россиян старше 16 лет за последние полгода хотя бы раз пытались найти подработку. При этом 16% из них целенаправленно искали именно разовые задания. Чаще всего временную занятость искали россияне в возрасте от 25 до 44 лет, а средний возраст всех респондентов составил 37 лет.

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Портрет тех, кто фокусировался именно на разовой подработке, немного отличается. Средний возраст этих респондентов — 34 года, большинство — тоже женщины (56%), но уровень образования ниже (только 45% имеют высшее). Это объясняется более высокой долей молодежи 16–24 лет в этой категории — они составляют более четверти всех «разовых» исполнителей.

Согласно данным исследования, основные мотивы для поиска временной занятости — это финансовая независимость (30%), желание накопить деньги на крупную покупку (29%) и стремление занять свободное время чем-то полезным (29%). Среди тех, кто ищет разовые задания, выше доля тех, кто делает это из-за срочной потребности в деньгах (29%).

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При выборе подработки россияне ориентируются на размер оплаты (53%), гибкость графика (45%), близость к дому (33%) и отсутствие требований к опыту (31%). Самостоятельно формировать график хотели бы 72% респондентов.

Ранее стало известно, что впервые в истории наблюдений снизилось число россиян, занятых на двух и более работах одновременно. В начале года таких было 1,044 миллиона. Прежде показатель не опускался ниже 1,3 миллиона.