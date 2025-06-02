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Общество

Число работающих на двух работах россиян рекордно снизилось

2 минуты чтения 17:16 | Обновлено: 17:19

В России впервые за всю историю наблюдений сократилось число граждан, занятых на двух и более работах одновременно. Так, в первом квартале 2025 года дополнительную занятость имели 1,044 миллиона россиян в возрасте от 15 лет. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на анализ официальной статистики Росстата.

Отмечается, что прежде этот показатель не опускался ниже 1,3 миллиона. 

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Согласно анализу, чаще всего вторая работа у россиян связана с предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (380 тысяч человек). Четверть всех имеющих вторую работу — это квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, а также рыбоводства и рыболовства (295 тысяч человек). Помимо этого, 185 тысяч специалистов высшей квалификации и 156 тысяч квалифицированных рабочих подрабатывают в промышленности, строительстве и транспорте.

По данным Росстата, мужчины чаще женщин устраиваются на вторую работу — 563 тысячи человек против 481 тысячи, соответственно.

В мае платформа «Авито» представила результаты исследования  о подработках среди восьми тысяч совершеннолетних россиян. Согласно результатам, вторая работа приносит россиянам в среднем дополнительные 20% к доходу.

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Сообщалось, что наиболее востребованы подработки, не требующие специальных навыков и легко совмещающиеся с основной занятостью. Молодежь (18–24 года) чаще зарабатывает в сфере IT — в техподдержке, наборе текста и смежных направлениях. Среди россиян от 25 до 54 лет наиболее популярны строительные подработки (в среднем 16%). Люди в возрасте 55–64 лет чаще выбирают бухгалтерию и финансы (10%), а россияне старше 65 лет — образование и науку (15%).

По данным «Авито», две трети россиян, имевших подработку в течение последнего года, продолжают регулярно брать заказы. Из них 35% делают это несколько раз в неделю, 20% — раз в неделю, а 11% — ежедневно.

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