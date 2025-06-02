Число работающих на двух работах россиян рекордно снизилось

В России впервые за всю историю наблюдений сократилось число граждан, занятых на двух и более работах одновременно. Так, в первом квартале 2025 года дополнительную занятость имели 1,044 миллиона россиян в возрасте от 15 лет. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на анализ официальной статистики Росстата.
Отмечается, что прежде этот показатель не опускался ниже 1,3 миллиона.
Согласно анализу, чаще всего вторая работа у россиян связана с предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (380 тысяч человек). Четверть всех имеющих вторую работу — это квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, а также рыбоводства и рыболовства (295 тысяч человек). Помимо этого, 185 тысяч специалистов высшей квалификации и 156 тысяч квалифицированных рабочих подрабатывают в промышленности, строительстве и транспорте.
По данным Росстата, мужчины чаще женщин устраиваются на вторую работу — 563 тысячи человек против 481 тысячи, соответственно.
В мае платформа «Авито» представила результаты исследования о подработках среди восьми тысяч совершеннолетних россиян. Согласно результатам, вторая работа приносит россиянам в среднем дополнительные 20% к доходу.
Сообщалось, что наиболее востребованы подработки, не требующие специальных навыков и легко совмещающиеся с основной занятостью. Молодежь (18–24 года) чаще зарабатывает в сфере IT — в техподдержке, наборе текста и смежных направлениях. Среди россиян от 25 до 54 лет наиболее популярны строительные подработки (в среднем 16%). Люди в возрасте 55–64 лет чаще выбирают бухгалтерию и финансы (10%), а россияне старше 65 лет — образование и науку (15%).
По данным «Авито», две трети россиян, имевших подработку в течение последнего года, продолжают регулярно брать заказы. Из них 35% делают это несколько раз в неделю, 20% — раз в неделю, а 11% — ежедневно.