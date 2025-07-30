СМИ: Revolut может купить американский банк

Финтех-компания Revolut рассматривает возможность покупки американского банка, чтобы получить лицензию в США и начать выдавать там кредиты. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По словам двух собеседников издания, знакомых с ситуацией, такой путь позволит Revolut быстрее выйти на американский рынок, чем если бы компания подавала заявку на получение банковской лицензии самостоятельно. Вероятной целью может стать недорогой банк с уже действующей американской лицензией.

Revolut — одна из нескольких европейских финтех-компаний, стремящихся закрепиться на американском рынке, который предоставляет доступ к широкой клиентской базе и значительным депозитам, пишет FT.

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Ранее компания также рассматривала аналогичные планы по приобретению банков на Ближнем Востоке, а в июне приобрела аргентинский банк Cetelem у BNP Paribas, добавляет издание.

Решение о покупке банка в США пока не принято, подчеркивает FT, отмечая что в Revolut отказались от комментариев на эту тему.

Компания Revolut также подала заявку на получение лицензии в Великобритании. Ее рассматривали три года, но несмотря на одобрение в прошлом году, компания по-прежнему ограничена в деятельности. Кроме Великобритании, лицензии у Revolut уже есть в Литве, что позволяет компании вести деятельность в Евросоюзе, и Мексике.

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Осенью прошлого года в Великобритании онлайн-банк Revolut обвинили в отсутствии защиты от мошенников. Тогда сообщалось, что за финансовый год компания упоминалась в большем количестве сообщений, чем любой другой крупный банк страны.

Тогда представители Revolut заявили, что несмотря на отсутствие полноценного банковского статуса в Великобритании, компания крайне серьезно относится к вопросам борьбы с мошенничеством. В компании добавили, что у них действуют «надежные механизмы контроля», обеспечивающие выполнение всех правовых и нормативных требований.

В конце июля журналист-расследователь издания «Проект» Михаил Маглов рассказал о блокировке своего счета в банке Revolut, опубликовав соответствующее уведомление от банка. Ранее о подобных блокировках заявляли сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В частности, об этом писал Леонид Волков. По его словам, доступ к счету восстановили спустя несколько часов после его жалобы на это в соцсети X.