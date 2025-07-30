Эксперт назвал минимальную зарплату для покупки квартиры в ипотеку

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал «Аргументам и фактам», что в ближайшее время средняя ставка по ипотеке может снизиться до 23% вслед за снижением Центробанком ключевой ставки. По его словам, в таких условиях ипотеку смогут взять россияне, чей ежемесячный доход превышает 300 тысяч рублей.

«По ставке по ипотеке 23% нужно иметь доход минимум 150−200 тысяч на оплату только ставки. Значит, ипотеку могут брать люди, у которых доход 300 минимум, а то и 400 тысяч», — считает Остапкович.

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Он отметил, что ставку по ипотеке может снизить крупный первичный взнос, например, когда люди продают уже имеющуюся у них квартиру и берут ипотеку на новую, более дорогую.

При этом в марте этого года СМИ утверждали, что для того, чтобы купить двухкомнатную квартиру в ипотеку в Москве, нужен доход как минимум в 527,9 тысяч рублей в месяц. По подсчетам РБК, ежемесячный платеж в этом случае составит 316,7 тысяч рублей в месяц при общей стоимости квартиры в почти 20 миллионов. При этом названная сумма почти в четыре раза выше средней зарплаты по региону.

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В других крупных городах выявили схожу тенденцию: в среднем по России жителям мегаполисов нужно зарабатывать от 170 до 528 тысяч рублей, чтобы купить квартиру с двумя комнатами. При этом в Казани, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге требования к доходу превышают средний доход местных жителей более чем в четыре раза.

Накануне руководитель Сбера Герман Греф пожаловался Владимиру Путину на то, что ипотека в России перестала приносить банкам доход. В ответ Путин заявил, что банки не должны усугублять ситуацию с ипотеками путем введения дополнительных сборов и тарифов. Греф, в свою очередь, заверил, что в Сбере «нет этого».



