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Общество

СМИ назвали необходимый для ипотеки на двухкомнатную квартиру в Москве доход

15:18 20.03.2025

В Москве для одобрения ипотеки на двухкомнатную квартиру необходимо зарабатывать, как минимум, 527,9 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет «РБК-Недвижимость».

По данным издания, банк устанавливает требования к зарплате заемщика, исходя из ставки по ипотеке и суммы кредита, поэтому самые высокие требования будут в крупных городах с дорогой недвижимостью. Чтобы житель мегаполиса смог получить кредит на покупку двухкомнатной квартиры в новостройке, ему нужно зарабатывать от 170 до 528 тысяч рублей в месяц — для этого нужно иметь зарплату, в пять раз превышающую среднюю по региону, подсчитали в РБК.

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Средняя стоимость двушки в строящемся доме в Москве составляет 19,39 миллиона рублей. Для одобрения ипотеки на двухкомнатную квартиру в столичной новостройке заемщик должен зарабатывать 527,9 тысячи рублей. По данным издания, это в 3,7 раза больше средней московской зарплаты. Ежемесячный платеж за такую квартиру составит 316,7 тысячи рублей.  

Для одобрения ипотеки на двухкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге необходимо зарабатывать 413,9 тысячи рублей, что в 4,4 раза выше средней зарплаты по региону. На ежемесячное погашение такого кредита будет уходить 248,3 тысячи рублей. 

В Казани заемщик должен иметь доход в 320,5 тысячи рублей — это в 4,9 раза выше средней зарплаты по региону. Ежемесячный платеж составит 192,3 тысячи рублей.

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Самые низкие по сравнению с другими мегаполисами требования к доходам заемщика для одобрения ипотеки в Волгограде (170 тысяч рублей), Воронеже (175 тысяч рублей) и в Челябинске (181,3 тысячи рублей).

В РБК утверждают, что такие ежемесячные суммы должны будут выплачиваться банку в течение 15 лет. Кроме этого, необходим первоначальный взнос в 30%. 

Журналисты издания пришли к выводу, что семьям, где работают двое взрослых и оба получают среднюю по региону зарплату, не удастся получить ипотеку на двухкомнатную квартиру в новостройке в любом мегаполисе. По их словам, они не смогут соответствовать требованиям банков по доходу несмотря на то, что теоретически такие семьи в некоторых городах России могли бы справиться с ипотечным платежом. Речь идет о шести крупных городах России — Красноярске, Челябинске, Воронеже, Перми, Волгограде и Екатеринбурге, где ежемесячный платеж не превышает двух средних зарплат по региону.

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