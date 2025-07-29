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Экономика

Глава крупнейшего банка России пожаловался Путину на проблемы с ипотекой в стране

2 минуты чтения 16:47

Глава Сбера Герман Греф рассказал на встрече с Владимиром Путиным, что в России есть проблемы с ипотечными кредитами. По его словам, это происходит из-за инфляции и высокой процентной ставки Центробанка.

«Ипотека, во-первых, для банков сегодня — даже по льготным программам — является либо бездоходной, либо с отрицательной доходностью», — сказал Греф. «У нас очень жесткое регулирование», — добавил он.

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Греф объяснил Путину, что банки готовы выдавать ипотеку даже с нулевой рентабельностью, потому что они заинтересованы в том, чтобы не сокращалось строительство жилья. Он также сообщил, что у Сбера «огромный портфель в строительных проектах».

Также Греф добавил, что Сбер уже снизил ипотеку. «В этом году мы видим все-таки, что, скорее всего, инфляция будет падать, ставка должна снижаться. Поэтому мы стараемся создавать условия, чтобы стимулировать рост ипотеки», — сказал глава Сбера.

После доклада Путин заявил, что банки не должны ухудшать ситуацию с ипотечными кредитами, вводя дополнительные скрытые траты. Греф ответил, что в его банке «нет этого».

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По данным газеты «Ведомости», многие эксперты ожидают, что к концу года Банк России снизит ключевую ставку до 14%. В июне ЦБ опустил ставку до 20% годовых, а в июле — до 18%. До этого в течение семи месяцев она держалась на уровне 21%.

Во время последнего снижения процентной ставки Центробанк заявил, что будет поддерживать жесткую денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к цели в 2026 году. При базовом сценарии регулятор ожидает, что средняя ключевая ставка будет составлять 18,8–19,6% годовых в 2025 году и 12,0–13,0% — в 2026 году.

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