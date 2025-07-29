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Криминал

Женщина умерла после изнасилования давшим ей наркотики таксистом

2 минуты чтения 22:01

Следователи сообщили о завершении расследования в отношении 51-летнего жителя Московской области, которого обвиняют в том, что он посадил в такси 31-летнюю жительницу Балашихи, угостил ее напитком, в который подмешал наркотики, и изнасиловал ее. Вскоре после этого женщина умерла, сообщает Следственный комитет Подмосковья.

Как утверждается в пресс-релизе, в январе прошлого года женщина ехала на электричке из Москвы и случайно проспала свою станцию. Она оказалась ночью на станции «Машиностроитель» в Электростали. 

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В СК рассказали, что в Электростали к женщине подошел таксист, имя которого не называется, и предложил ее подвезти. В ходе разговора он выяснил, что женщина оказалась в городе первый раз и там у нее не было знакомых. После этого у таксиста «возник умысел на совершение в отношении нее преступлений сексуального характера», говорится в сообщении.

«С целью приведения потерпевшей в беспомощное состояние, он во время передвижения на автомобиле <…> угостил женщину напитком, в который подмешал наркотическое вещество и лекарственное средство. В результате неоднократного употребления напитка по ходу движения машины потерпевшей стало плохо», — добавили в СК.

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Следователи считают, что обвиняемый, воспользовавшись состоянием женщины, применил к ней сексуализированное насилие и изнасиловал ее. Вскоре женщина скончалась, и таксист спрятал ее тело в лесу. Там его нашли прохожие через несколько дней.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям о «наильственных действиях сексуального характера» и изнасиловании, которые повлекли по неосторожности смерть потерпевшей, а также по статье о сбыте наркотических веществ. В СК отметили, что таксист не признал свою вину и рассказал следователям «спланированную версию произошедшего», которую те опровергли. Сейчас дело мужчины передали в суд в Электростали для рассмотрения по существу.

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