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Политика

Австрия обвинила Трампа в передачи части Украины Путину

2 минуты чтения 12:27

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер раскритиковала политику президента США Дональда Трампа, которая, по ее словам, лишь усилила агрессию России в войне с Украиной. Об этом она заявила в интервью Die Welt.

«Президент США Дональд Трамп фактически преподнес Путину Крым и несколько восточных областей Украины на серебряном блюдечке, а заодно исключил возможность вступления Украины в НАТО. И что делает Путин? Он продолжает развязывать в стране войну на уничтожение», — заявила Майнль-Райзингер.

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По мнению главы австрийского МИДа, Киев «хочет мира, а Россия — нет». Так она ответила на вопрос о том, когда ожидать прекращения боевых действий в Украине. «Если бы Путин действительно был заинтересован в мире, он бы уже начал переговоры о перемирии», — сказала она.

Однако министр не согласилась с мнением о том, что Россия занимает ведущую позицию на фронте. По ее словам, несмотря на заявления о наступлении, российские войска несут «колоссальные потери». 

«Когда-нибудь гробы начнут складываться в высокие кучи в самой России. К тому же экономическая ситуация — катастрофическая. Кремлю все труднее продолжать эту войну. Путин понимает, что время играет против него. Поэтому он сейчас ведет войну с такой жестокостью», — утверждает глава австрийского МИДа.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью Ларе Трамп на телеканале Fox News заверил, что американский президент действительно сосредоточен на достижении мира в Украине. По его словам, Трамп даже стал «терять терпение» из-за того, что переговоры с Владимиром Путиным не приводят к реальным действиям России, которые могли бы остановить войну.

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