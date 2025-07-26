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Политика

МИД Турции рассказал о договоренности Украины и России провести встречу Зеленского и Путина

2 минуты чтения 12:24

Делегации России и Украины достигли «принципиальной договоренности» провести саммит в Турции с участием Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в интервью телеканалу NTV заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. 

По его словам, детали того, «как и на каких условиях должны встретиться лидеры», российская и украинская делегации обсудили во время третьего этапа переговоров, прошедших во дворце Чираган в Стамбуле 23 июля.

«По мере того как мы продолжаем обсуждать этот вопрос, я вижу проявление воли к нахождению компромисса. Если процесс продолжится в том же духе, я верю, что может быть найдено промежуточное решение», — заявил турецкий министр.

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По словам Фидана, война России и Украины вызвала серьезные последствия не только в регионе, но и во всем мире. Он опасается, что этот конфликт может «перерасти в более широкую войну и углубить раскол на международной арене».

«Это сложная и дорогостоящая война, в которой используется все, кроме ядерного оружия», — отметил глава МИД.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил журналистам, что приложит усилия для организации встречи Путина и Зеленского в Стамбуле при участии президента США Дональда Трампа.

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Ранее глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил журналистам, что Киев предложил провести встречу Путина и Зеленского до конца августа. Уверенность в этой встрече выразил и Дональд Трамп. По его словам, такая встреча должна была состояться «еще три месяца назад».

В ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле российская и украинская делегации договорились об обмене военными и гражданскими лицами. Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул, что «все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между Россией и Украиной выполнены». Также Москва предложила вводить кратковременные перемирия, «чтобы забрать раненых и тела бойцов». По словам Мединского, Украине уже передали тела семи тысяч погибших военнослужащих ВСУ и готовы передать тела еще трех тысяч человек.

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