МИД Турции рассказал о договоренности Украины и России провести встречу Зеленского и Путина

Делегации России и Украины достигли «принципиальной договоренности» провести саммит в Турции с участием Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в интервью телеканалу NTV заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

По его словам, детали того, «как и на каких условиях должны встретиться лидеры», российская и украинская делегации обсудили во время третьего этапа переговоров, прошедших во дворце Чираган в Стамбуле 23 июля.

«По мере того как мы продолжаем обсуждать этот вопрос, я вижу проявление воли к нахождению компромисса. Если процесс продолжится в том же духе, я верю, что может быть найдено промежуточное решение», — заявил турецкий министр.

Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию» Но я — лесбиянка и не вписалась в систему. Теперь я живу в Испании и хожу на прайды Общество 9 минут чтения

По словам Фидана, война России и Украины вызвала серьезные последствия не только в регионе, но и во всем мире. Он опасается, что этот конфликт может «перерасти в более широкую войну и углубить раскол на международной арене».

«Это сложная и дорогостоящая война, в которой используется все, кроме ядерного оружия», — отметил глава МИД.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил журналистам, что приложит усилия для организации встречи Путина и Зеленского в Стамбуле при участии президента США Дональда Трампа.

Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине Все из-за уничтоженной дамбы. Здесь рекордно быстро вырос лес, который хранит «токсичную бомбу» Мир 7 минут чтения

Ранее глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил журналистам, что Киев предложил провести встречу Путина и Зеленского до конца августа. Уверенность в этой встрече выразил и Дональд Трамп. По его словам, такая встреча должна была состояться «еще три месяца назад».

В ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле российская и украинская делегации договорились об обмене военными и гражданскими лицами. Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул, что «все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между Россией и Украиной выполнены». Также Москва предложила вводить кратковременные перемирия, «чтобы забрать раненых и тела бойцов». По словам Мединского, Украине уже передали тела семи тысяч погибших военнослужащих ВСУ и готовы передать тела еще трех тысяч человек.