Бесплатные занятия для пострадавших от домашнего насилия проведут в бойцовском клубе в Якутии

Основатель якутского клуба FightLab Федор Огоюкин рассказал на своей странице в инстаграме, что его клуб начнет проводить бесплатные групповые занятия для тех, кто обратился в фонд «Ты не одна, с тобой Якутия», который помогает пострадавшим от домашнего насилия.

По его словам, клуб решил проводить бесплатные тренировки из-за участившихся случаев домашнего насилия в республике. «Мы хотим помочь тем, кто оказался в такой ситуации», — рассказал Огоюкин в видеообращении.

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Он добавил, что в рамках бесплатных тренировок будут проходить занятия по ММА (смешанные боевые искусства), грэпплингу (разновидность ближнего боя) и бразильскому джиу-джитсу, для которого характерны борьба на полу, болевые и удушающие приемы.

«Эти направления помогут вам почувствовать в себе уверенность, научиться самозащите в реальных ситуациях и просто вернуть силу и спокойствие. Это прекрасная возможность стать сильнее и научиться защищать себя», — отметил Огоюкин.

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Как отмечает издание «7х7», в последнее время в Якутии стали чаще говорить о домашнем насилии. Так, в начале июля жительница Якутска Есения Яковлева обвинила своего партнера, полицейского Дархана Николаева, в нескольких избиениях и в том, что он разбил об нее зеркало и сломал сушилку. При этом силовика не привлекли к ответственности за эти действия. Ранее стало известно об экс-наемнике ЧВК «Вагнер», который избил беременную местную жительницу. После этого она потеряла ребенка. Кроме того, сообщалось о том, что «главный единоросс» Якутии, которого жена обвиняла в побоях, решил уехать на войну в Украине.

Фонд «Ты не одна, с тобой Якутия» появился в республике в 2023 году после громкого убийства местной жительницы Надежды Аммосовой.

