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Общество

Атаки дронов привели к коллапсу в аэропортах Москвы

2 минуты чтения 14:33 | Обновлено: 14:34

В минувшие выходные из-за атак украинских беспилотников столичные аэропорты суммарно не работали более 50 часов. Росавиация 23 раза вводила режим «Ковер», временно прекращая взлеты и посадки в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском. Это привело к массовым задержкам, отменам рейсов и коллапсу в терминалах. Такие данные приводит «Агентство».

Сильнее всего пострадал аэропорт Внуково, где ограничения продлились 21 час, в том числе почти 12 часов — с вечера воскресенья до раннего утра понедельника. В Шереметьево авиационное сообщение прерывалось на 13 часов, в Домодедово — на 11 часов 39 минут, в Жуковском — на 5 часов 24 минуты.

По данным «Ведомостей» и РБК, за эти дни в столичных аэропортах были отменены около 300 рейсов и задержаны более 570. Только в Шереметьево задержали более 300 вылетов, отменили свыше 170. Пассажиры спали на полу, лестницах и даже на искусственном газоне. В некоторых терминалах жаловались на духоту, нехватку воды и отсутствие питания. Во Внуково в воскресенье людей не выпускали из здания. В Шереметьево семьи с детьми ночевали в игровой зоне.

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Из-за ограничений рейсы перенаправляли в соседние города. Как пишет «Коммерсантъ», в аэропорту Нижнего Новгорода вылета ожидали более 1,5 тысячи человек. С четырехчасовой задержкой вылетел и рейс министра транспорта Андрея Никитина в Благовещенск.

По официальным данным Минобороны, с субботы по утро понедельника над различными регионами России было сбито 469 беспилотников, из них 93 — над Москвой и Подмосковьем, отмечает «Агентство».  В ночь на понедельник обломки дрона упали на крышу дома в Новой Москве, пострадавших не было. В субботу в Зеленограде в результате атаки загорелись два автомобиля, поврежден верхний этаж жилого дома.

На фоне атак дронов также произошел пожар на железнодорожной станции Каменоломня в Ростовской области. По информации близкого в силовикам телеграм-канале Baza, были задержаны более 130 пассажирских поездов, в том числе поезд Минеральные Воды — Москва, прибывший с опозданием на 10 часов. Пассажирам выдали только лапшу быстрого приготовления и воду.

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Ранее из-за атаки беспилотников крупные российские аэропорты работали с перебоями 5 и 6 июля. Как писала газета «Коммерсантъ», задержанные и отмененные в эти дни рейсы стоили авиаперевозчикам примерно 20 миллиардов рублей. После этого Владимир Путин уволил с поста министра транспорта  Романа Старовойта, который позже был найден мертвым возле парковки в подмосковном Одинцове. Предположительно, экс-министр застрелился из наградного пистолета, полученного от МВД в 2023 году.

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