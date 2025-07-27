Женщины в России впервые за 10 лет обогнали мужчин по размеру пенсий

В России средний размер пенсий женщин, состоящих на учете в системе Социального фонда, впервые с 2015 года превысил размер пенсионных выплат мужчинам. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, разница незначительная — 221 рубль. Об этом пишет ТАСС.

По данным на 1 января 2025 года, средний размер пенсий в России составил 23 175 рублей. При этом ежемесячная выплата женщинам составила 23 249 рублей, а мужчинам — 23 028 рублей. Для сравнения, в 2024 году женщины в среднем получали пенсию в размере 20 745 рублей, а мужчины — в размере 20 854 рубля.

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Росстат предоставил статистику за последние десять лет, согласно которой с 2015 года средний размер пенсий у мужчин стабильно превышал пенсии женщин. Так, по данным на 1 января 2015 года, мужчины получали в среднем 11 346 рублей, тогда как женщины — 10 663 рубля. Разрыв сохранялся вплоть до текущего года, отмечает ТАСС.

Росстат также зафиксировал значительную разницу в размере пенсий между городскими и сельскими жителями. По данным на 1 января 2025 года, средний размер пенсии в городах составил 24 005 рублей, тогда как в сельской местности — 20 722 рубля.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили министру труда Антону Котякову предложение начислять дополнительные пенсионные баллы гражданам, которые занимаются воспитанием и уходом за внуками.

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Авторами инициативы выступили глава фракции Сергей Миронов и председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Миронов подчеркнул, что в условиях демографического кризиса особенно важно поддерживать многодетные семьи, где бабушки и дедушки зачастую не только помогают в воспитании, но и материально содержат внуков. По его словам, такая мера станет поводом для повышения пенсий значительной части населения и должна стать первым шагом к более масштабной поддержке старшего поколения.

Лантратова, в свою очередь, отметила, что сложившаяся демографическая ситуация требует безотлагательных мер. По ее словам, в 2024 году рождаемость в России снизилась до 1,2 миллиона детей — минимального показателя за последние 25 лет.

Депутат тоже считает, что бабушки и дедушки играют ключевую роль в воспитании подрастающего поколения, так как фактически заменяют родителей, берут на себя повседневную заботу о детях, а также оказывают финансовую и эмоциональную поддержку семье. Однако, как отмечает Лантратова, их вклад до сих пор не получил должного признания со стороны государства. По ее словам, если матери пятерых детей могут рассчитывать на досрочную пенсию, то аналогичной меры поддержки для бабушек, вырастивших внуков, законодательство не предусматривает.