Детей держали в клетках и обливали уксусом четверо взрослых

Супружескую пару в США арестовали и обвинили в жестоком обращении с приемными и биологическими детьми. По данным офиса шерифа округа Колумбия, они держали несовершеннолетних детей в клетках под кроватью, избивали тростью и обливали уксусом. Об этом пишет NBC News.

Среди арестованных — супруги Брайан и Джилл Гриффет, а также 21-летний Даллин и 19-летняя Либерти Гриффет. Кем именно Даллин и Либерти приходятся паре, не уточняется. Всех четверых обвиняют в издевательствах над девятью детьми в возрасте от 7 до 16 лет — пятью биологическими и четырьмя приемными.

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Пытки детей происходили в доме супружеской пары в Форт-Уайте, штат Флорида. По данным следствия, обвиняемые запирали детей в фанерных клетках под двухъярусной кроватью, распыляли уксус в лицо в качестве наказания, избивали тростью и давали медикаменты без назначения врача. Детям также не обеспечивали базовое образование в виде обучения чтению и навыкам письма.

Сотрудники Департамента по делам детей, в свою очередь, выяснили, что с приемными детьми обвиняемые обращались хуже. По их словам, они не знали своих полных имен и дат рождения, выполняли всю домашнюю работу, в то время как биологические дети играли или смотрели телевизор.

Расследование в отношении супружеской пары и двух других фигурантов дела началось после того, как один из служителей местной церкви сообщил о подозрениях на жестокое обращение с детьми. Отмечается, что за несколько дней до ареста один из детей принес с собой рабочий электрошокер в церковный лагерь.

Всех четверых обвиняемых поместили под стражу на время следствия. Детей временно передали органам опеки.

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