Мужчина раздробил череп своему новорожденному сыну

Жителя Англии, 27-летнего Дэниела Гюнтера, признали виновным в убийстве своего двухнедельного сына в отделении для новорожденных. Как пишет The Independent, мужчина нанес ребенку «катастрофические травмы» в области головы, шеи, ног и челюсти.

Дело Гюнтера рассматривает Королевский суд Бристоля. Мужчину признали виновным после трехнедельного разбирательства, тогда как его бывшую партнершу и мать ребенка, 23-летнюю Софи Стэддон, оправдали по обвинению в причинении или допущении смерти ребенка. Сейчас Гюнтера заключили под стражу, где он будет ждать вынесения приговора.

По данным The Independent, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что сотрудники больницы обнаружили травмы у недоношенного Брэндона после того, как его мать сообщила медперсоналу больницы, что ее сын замерз, и попросила его проверить.

Будет немного больно Маньяк из Петербурга годами грабил и убивал посреди бела дня. Следователи не сразу поняли, почему жертвы ему доверяли и сами открывали двери Криминал 20 минут чтения

«Сотрудники обнаружили его лежащим в кроватке в расстегнутых ползунках. Они сразу увидели, что ребенок не просто замерз, но и получил серьезные травмы. Проще говоря, его… череп был раздроблен. Он был весь в синяках с головы до ног, на шее имелись глубокие царапины. Позже у ребенка обнаружили, помимо прочих травм, перелом шеи, перелом челюсти, переломы ног, переломы лодыжек и запястий», — рассказал в суде адвокат Чарльз Роу.

По словам обвинения, медики отнесли «обмякшее, безжизненное тело» ребенка в реанимацию, но не смогли его спасти. Гюнтер и Стэддон были арестованы, когда они вышли покурить из больницы на улицу.

Роу также рассказал, что социальные службы и семья Гюнтера были обеспокоены тем, что пара не проявляла «эмоционального тепла» к своему сыну. Брэндон родился 20 февраля, после чего его мать, несмотря на уговоры врачей, вернулась во временное жилье, где она жила с Гюнтером, а ребенок остался в больнице.

Мать нашла убийц дочери по ее дневнику Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку Криминал 6 минут чтения

При этом, появляясь в медучреждении, Гюнтер, как утверждается, игнорировал советы медсестер, неоднократно вынимал ребенка из инкубатора без разрешения и вытаскивал назогастральный зонд.

«Мне казалось, что у него не было терпения. Он был очень груб с ним, когда надевал ему детский комбинезон», — рассказала Луиза Бесика, тетя Гюнтера. В суде также стало известно, что мужчина проявлял жестокость по отношению к своей партнерше, контролировал ее финансы и решал, с кем она может общаться.

Еще до рождения Брэндона к Гюнтеру и Стэддон пришел социальный работник, который заявил, что власти хотят забрать у них ребенка после его рождения. Роу объяснил, что такое решение было вызвано «шатким жилищным положением» пары, обращением Гюнтера с партнершей и ее психическим здоровьем.

По словам соцработника, пара не проявила никаких эмоций, услышав эту новость. При этом на суде Гюнтер заявил, что он «не сделал ничего, что причинило бы вред Брэндону». С аналогичным заявлением выступила и мать ребенка.



