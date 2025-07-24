СМИ рассказали о жертвах падения пассажирского самолета в Амурской области

Телеграм-каналы начали публиковать первую информацию о пассажирах самолета Ан-24, который следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында и разбился на склоне горы в 16 километрах от Тынды в Амурской области.

Так, канал 112 сообщает, что среди погибших была семья врачей из Тынды, которая летела домой после отдыха в Турции. Галина и Алексей Найденовы летели вместе со своим внуком, об этом рассказала их дочь. Галина проработала 40 лет акушером-гинекологом, ее муж столько же трудился в сфере функциональной диагностики.

Mash сообщает, что на борту также был фитнес-тренер из Хабаровска Сергей Шиян, проводящий персональные тренировки в клубе «Скай». С ним летели его жена Наталья и дочь Ева, которой было полтора года. Канал пишет, что они, возможно, летели в Тынду в отпуск к семье Натальи.

Также Mash утверждает, что среди погибших числятся владелец магазина из Амурской области Александр Мамедов и его жена. Об их смерти, как пишут журналисты, родственники узнали из новостей. Телеграм-канал сообщает, что на борту находился Николай Сун-Цо-Жен, работавший замначальника дальневосточной дирекции тяги РЖД, он летел в командировку. Известно также о 55-летней Елене Великановой, которая летела из Хабаровска, чтобы забрать на каникулы внучку.

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Shot и RTVI пишут о 55-летней Марине Авалян, которая числится в списках пассажиров разбившегося самолета. Женщина не явилась на рейс из-за заболевшей внучки, о падении судна она узнала из новостей. Она уехала в Тынду на поезде.

Ан-24 разбился под Тындой 24 июля. По информации губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту самолета находились шесть членов экипажа и 43 пассажира, включая пятерых детей. ТАСС со ссылкой на данные оперативных органов сообщает, что выживших при падении нет.