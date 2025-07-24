Пассажирский самолет разбился в Амурской области

Спасатели обнаружили обломки пассажирского самолета Ан-24, который следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, сообщает ТАСС со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. По информации губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту самолета находились шесть членов экипажа и 43 пассажира, включая пятерых детей.

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По данным оперативных служб, все люди, находившиеся на борту Ан-24, погибли, пишет ТАСС. По данным спасателей, горящий фюзеляж самолета был обнаружен на склоне горы в 16 километрах от Тынды, с вертолета живые обнаружены не были. Добраться до места крушения спасатели планируют до захода солнца.

Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц (часть 3 статьи 263 УК РФ). По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, около 13:00 по местному времени при заходе на посадку в Тынде Ан-24 ушел на второй круг, после чего он пропал с радаров, а связь с ним была потеряна.

Следствие рассматривает версии, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность или ошибка экипажа в сложных метеоусловий, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах. По данным источника, около места падения была низкая облачность, а посадочная полоса была влажной с минимальным коэффициентом сцепления. «При заходе на второй круг экипаж мог допустить ошибку или техника могла отказать. Все эти версии рассматриваются», — рассказал собеседник агентства.

Орлов сообщил, что МЧС Амурской области открыло горячую линию. Региональное правительство направило к месту крушения мобильную поисковую группу.